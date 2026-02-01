Exercitar o corpo com o pé na areia, nadar no mar ou caminhar à beira d'água vai além do lazer: faz bem, especialmente para a saúde mental. A ciência chama esse hábito de "exercício azul", conceito que reúne atividades físicas em ambientes aquáticos naturais como praias, rios e lagos e que vem sendo associado à redução do estresse, melhora do humor e aumento da sensação de calma e bem-estar. As informações são do jornal La Nación.

Mesmo sem esforço intenso, o simples contato com o ambiente já produz efeitos positivos. Ver o azul do mar, ouvir o som das ondas ou sentir a areia sob os pés ajuda a aliviar a sobrecarga mental. Esse fenômeno é conhecido como "restauração da atenção", quando o cérebro entra em um estado mais relaxado e exige menos esforço cognitivo.

Estudos liderados pelo psicólogo ambiental Mat White, com 4.255 entrevistados na Inglaterra, mostraram que ambientes com água são percebidos como mais agradáveis e reconfortantes do que outros espaços naturais, como florestas e montanhas, especialmente no que diz respeito ao relaxamento mental.