Ter um aquário em casa é estar mais próximo de espécies de animais extraordinárias, além de ser um item de decoração que deixa o ambiente ainda mais harmonioso. Por outro lado, há quem seja apaixonado por aquarismo, mas não exerça esse hobby por não saber como montar um aquário.
A boa notícia para os iniciantes é que a montagem de aquário pode ser feita de maneira simples. Seguindo algumas dicas do artigo abaixo, você terá um lindo aquário, com novos moradores em casa.
PASSOS ANTES
Antes de aprender como montar um aquário, saiba que essa atividade, além de deixar o lar mais bonito, traz benefícios à saúde. Está comprovado que cuidar dos peixes e observá-los no dia a dia traz mais tranquilidade e bem-estar.
Entretanto, para que o aquário em casa não vire uma dor de cabeça no futuro, é importante compreender o investimento e os cuidados que o aquarismo exige. Afinal, é preciso comprar os itens necessários, adquirir os animais e mantê-los em um ambiente limpo e saudável.
Lembre-se de que a estrutura do aquário, ou seja, os itens que irão dentro, também devem garantir a segurança dos peixes e a melhor qualidade da água. Investir em bons equipamentos para isso é também uma forma de economia. Assim, você não precisará trocar a água com tanta frequência e garantirá a saúde dos animais.
Atente-se ao tempo necessário para cuidar bem dos peixes. Por menor que seja o aquário, os animais precisam ser alimentados, pois podem adoecer ou procriar. De tempos em tempos, também será importante fazer a higienização do aquário. Seguindo as dicas como montar um aquário, tudo ficará mais simples.
DEFINA O ORÇAMENTO
Há quem deseje aprender como montar um aquário simples e barato, ja outros preferem um aquário mais elaborado. Antes de optar por um ou por outro, defina o orçamento que pretende gastar e o tipo de peixe que deseja ter.
As diferentes espécies de peixes variam nos padrões de alimentação, comportamento e tamanho. Sendo assim, algumas precisam viver em grupos, outras, isoladas. Portanto, os itens e o tamanho do aquário vão variar de acordo com a espécie que você pretende criar, e isso impactará no orçamento disponível.
Além disso, há diferenças em como montar um aquário marinho e como montar um de água doce. Cuidar de peixes de água salgada pode ser mais trabalhoso, pois exige mais dedicação na manutenção do aquário e investimento.
TAMANHO
O tamanho do aquário irá depender da espécie de peixe escolhida e de quantos exemplares você deseja ter. Para quem ainda está aprendendo como montar um aquário, recomenda-se um tanque de até 90 litros e com peixes conhecidos por serem mais resistentes.
Após escolher o tamanho do item e o peixe, veja onde irá deixar o aquário. O local deve ser longe da luz solar direta e próximo a tomadas para o funcionamento dos equipamentos do aquário.
FILTRAGEM
Um sistema de filtragem é um item de suma importância para quem está aprendendo como fazer um aquário de água doce ou salgada. O aquário deve ser um ambiente mais próximo possível do ambiente natural dos peixes, então, deve-se criar um ecossistema saudável.
O filtro garantirá a qualidade da água, tornando-a apta para a sobrevivência dos nadadores. Existem vários modelos de filtragem, cada um mais adequado para um tamanho do tanque e quantidade de peixes.
ILUMINAÇÃO
Assim como o filtro, existem alguns tipos de lâmpadas para aquário. A iluminação é algo fundamental para o conforto e bem-estar dos peixes. Além disso, a iluminação do aquário pode influenciar no comportamento do animal, já que luzes artificiais aliviam o estresse dos pets.
Cuidado: o período de iluminação não deve ultrapassar dez horas diárias. Se ocorrer por mais tempo, o peixe pode apresentar um comportamento negativo, e o aquário tende a acumular algas.
TEMPERATURA
Existem peixes que gostam de água fria, outros, de temperatura mais amena. Por isso, é importante estar atento à temperatura da água e garantir o bem-estar e a sobrevivência dos animais. Ter um termostato e um termômetro ajuda a regular e a medir a temperatura da água.
QUALIDADE DA ÁGUA
Além de regular temperatura, filtragem e iluminação, a água deve estar com o pH e os níveis de amônia, nitrito e nitrato do seu aquário para garantir a qualidade da água e as melhores condições para seu peixe.
O pH, entretanto, varia de acordo com a espécie. Enquanto isso, os níveis de amônia e nitrito devem ser iguais a zero, pois são prejudiciais à qualidade da água e à saúde do peixe. Em lojas especializadas, é possível adquirir kits para mensurar esses níveis.
SUBSTRATO E DECORAÇÃO
Agora você já sabe como montar um aquário, mas não se esqueça da decoração e do substrato. Castelos, plantas artificiais ou naturais, além de embelezar, são garantias de um bom ecossistema e esconderijo para os peixes. O substrato pode ser de pedrinhas, cascalho, areia ou até uma mistura de todos!