O ChatGPT atende a pedidos para editar fotos e retirar as roupas sem consentimento da pessoa fotografada, assim como faz o Grok, que passou a chamar a atenção de autoridades na Ásia e na Europa desde o início do ano por estar despindo mulheres e menores. A OpenAI trocou as roupas de pessoas por trajes de banho em testes feitos pela reportagem. Foram usadas imagens do repórter e personagens feitos por IA no experimento, para evitar a exposição de terceiros. O ChatGPT retirou as vestimentas, enquanto o Grok transformou o repórter em uma mulher e o exibiu em dança sensual, sem que houvesse instrução para isso.

No Brasil, é crime manipular, produzir ou divulgar conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por inteligência artificial ou outros meios tecnológicos. O crime pode ser punido com reclusão de dois a seis anos, além de multa. A pena é majorada se a vítima for mulher, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência.

A OpenAI diz que bloqueia solicitações de geração de imagem que possam violar suas regras e que infrações recorrentes podem levar a perda da conta. Porém, a empresa disse que atualizou seu algoritmo recentemente para lidar com "sistemas excessivamente restritivos". "Por exemplo, havia bloqueios de representações de amamentação ou adultos usando trajes de banho em contextos não sexualizados", diz a empresa em nota. Ela também afirmou que aplica proteções para o uso não consensual de imagens, sem comentar os exemplos enviados pela reportagem.