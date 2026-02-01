Dentre todos os cômodos de uma residência, o quarto é aquele considerado o mais íntimo e sensível ao morador, onde o tempo desacelera, o corpo repousa e a mente se reorganiza para o dia seguinte.

É à vista disso que um bom projeto de quarto precisa proporcionar uma experiência de descanso e acolhimento duradouros.

Para tanto, o arquiteto Raphael Wittmann, à frente da Rawi Arquitetura Design, explica que um dormitório deve refletir o modo de vida de quem o habita, bem como suas ideias de pessoalidade, pausa e quietude.