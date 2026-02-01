O parque aquático Termas Pacu, em Mineiros do Tietê, a 60 quilômetros de Bauru, entra em fevereiro no clima da folia com shows na praia, festas temáticas e uma programação especial para todas as idades, dentro do maior complexo aquático da região de Bauru.

A estrutura do parque está preparada para que os visitantes possam aproveitar os dias de Carnaval com música, água, alegria e experiências completas, em um ambiente organizado para famílias, casais, grupos e excursões.

São mais de 20 atrações em um complexo de lazer e entretenimento: a maior piscina de ondas do estado, com praia temática, o maior jacaré esculpido à mão do Brasil, bar molhado, rio lento e toboáguas radicais.