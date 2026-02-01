O parque aquático Termas Pacu, em Mineiros do Tietê, a 60 quilômetros de Bauru, entra em fevereiro no clima da folia com shows na praia, festas temáticas e uma programação especial para todas as idades, dentro do maior complexo aquático da região de Bauru.
A estrutura do parque está preparada para que os visitantes possam aproveitar os dias de Carnaval com música, água, alegria e experiências completas, em um ambiente organizado para famílias, casais, grupos e excursões.
São mais de 20 atrações em um complexo de lazer e entretenimento: a maior piscina de ondas do estado, com praia temática, o maior jacaré esculpido à mão do Brasil, bar molhado, rio lento e toboáguas radicais.
O local também oferece piscinas aquecidas infantil e baby, além de piscina com rampa, um pesqueiro com oito tanques, ampla praça de alimentação e hospedagem dentro do parque.
Para completar a experiência, nada melhor do que curtir uma torre de chope bem gelada, na beira da praia, com um petisco.
SERVIÇO
Você escolhe como viver essa experiência: Day Use para curtir o dia inteiro; hospedagem dentro do parque para aproveitar sem pressa; grupos e excursões com condições especiais, sócio para curtir o ano todo; ingressos antecipados garantem valores promocionais e mais tranquilidade para planejar a visita e a compra antecipada evita filas. Informações e vendas: WhatsApp (14) 3652-1710 - opção 3 ou visite a loja no Boulevard Shopping em Bauru. www.termaspacu.com.br
Destino para famílias
O Termas Pacu é o destino ideal para quem busca lazer, descanso e muita diversão em família. São mais de 20 atrações, incluindo toboáguas para todas as idades, piscinas com águas quentinhas, o maior toboágua em formato de jacaré esculpido à mão do Brasil, área infantil, equipe de recreação, apresentações musicais e a maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com direito a praia artificial e areia de verdade.
Carnaval do Termas Pacu
- Festa da Espuma
- Festa das Cores
- Shows ao vivo
- Aulas de dança na piscina
- Pacu Dance
- Recreação para crianças e adultos
- DJs animados
- Mais de 20 atrações aquáticas para todas as idades
ATRAÇÕES
PISCINA
A Piscina de Ondas é uma atração que atrai visitantes de todas as idades. É a maior piscina de ondas do Estado de São Paulo, com mais de 20 mil litros de água.
CRIANÇA
As famílias encontram tudo o que precisam: espaços exclusivos para bebês e crianças, toboáguas, piscinas com rampa, splash, mini rio lento, além de uma zona de alimentação confortável, com espreguiçadeiras e estrutura pensada para o descanso dos acompanhantes.
TOBOLOKO
São 5 tobogãs radicais: 3 caracóis, 1 Kamikaze e o famoso Freefall, reconhecido como o segundo maior da América Latina. Para completar a emoção, há também uma queda de mais de 30 metros.
RIO LENTO
A correnteza suave transporta você e sua boia por um passeio calmo, com águas aquecidas, proporcionando conforto e um clima acolhedor. Uma excelente opção para curtir em família com serenidade, ideal para quem busca relaxar longe do agito dos toboáguas.
BAR MOLHADO
Desfrute de um drinque gelado sem sair da piscina, no Bar Molhado do Termas Pacu! Aproveite petiscos enquanto relaxa, curtindo o clima descontraído e boa música. Um lugar perfeito para socializar e aproveitar cada momento do seu dia no parque.
TROPICAL
Com águas cristalinas e um visual que remete ao clima praiano. Uma de suas atrações é a Piscina de Bolhas, onde jatos de água formam pequenas bolhas e movimentos divertidos, tornando a experiência ainda mais animada.
ENCANTADA
A Ilha Encantada é diversão garantida para as crianças! Com escorregadores, brinquedos aquáticos, os Cogumelos Felizes, que lançam jatos de água em cascata, e a Baleia, um brinquedo aquático gigante, oferece um espaço seguro e colorido para os pequenos se aventurarem e se refrescarem, enquanto os pais relaxam por perto.
PISCINA DA RAMPA
A Piscina da Rampa oferece diversão e aventura com sua rampa molhada. Destaque para o Jacaré esculpido à mão, um dos maiores do Brasil, e para a Cobra, que tornam a experiência ainda mais emocionante e visualmente única.
ONDE FICA
O Termas Pacu fica em Mineiros do Tietê, na rodovia SP-304 (Deputado Amauri Barroso de Sousa), no km 273, entre Jaú e Dois Córregos, a cerca de 60 km de Bauru. Contato pelo WhatsApp (14) 3652-17 10