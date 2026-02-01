Faltando ainda 64 dias para o domingo de Páscoa, que será no dia 5 de abril, os supermercados de Bauru já receberam grandes estoques de ovos de chocolate no último dia de janeiro. Nesta sábado (31), os estabelecimentos já começaram a organizar os preços e a tradicional exposição que enfeita os corredores.

Os valores de 2026 ainda não foram divulgados. Em 2024, em comparação com o ano anterior, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os ovos de Páscoa ficaram 10,33% mais caros. Já o aumento de 2025 comparado com 2024 o acréscimo foi de 9,5%, segundo a Fipe.

A PÁSCOA