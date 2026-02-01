Vivemos dias de um frenesi que lembra as antigas corridas do ouro. Hoje, as picaretas são algoritmos, as minas são data centers e o "El Dorado" é a promessa de onipotência digital. A Inteligência Artificial tornou-se o novo bezerro de ouro diante do qual o mercado e a cultura se inclinam. À luz da sabedoria bíblica, reconhecemos um padrão antigo: a soberba humana que deseja "ser por si só", como em Babel (Gn 11.4) - mas torres levantadas sobre a areia da especulação não suportam o peso da realidade.

As Big Techs - Microsoft, Google, Alibaba, OpenAI - anunciam investimentos bilionários com uma retórica quase soteriológica. A IA é apresentada como quem oferece salvação: superar limites, multiplicar produtividade, resolver o que parecia impossível. Nesse entusiasmo, a advertência de João Calvino permanece atual: "o coração humano é uma fábrica de ídolos". Se antes o ser humano esculpía divindades em madeira e pedra, hoje a produção é em silício e código. A sociedade atual transferiu para a máquina expectativas que pertencem à Providência, como se o que só Deus pode sustentar pudesse ser carregado por servidores e chips.

Esse cenário nos conduz a Eclesiastes. O Pregador declara: "Tudo é vaidade" (Ec 1.2). A palavra hebraica é hebel: vapor, neblina, algo que parece sólido, mas escapa quando tentamos segurá-lo. Ações tem sido disparadas mais pelo "falar" do que pelo "fazer"; o hype virou combustível, enquanto muitos projetos, nos bastidores da realidade, não tem gerado retorno de fato. É a glorificação do vapor. O teólogo sistemático Herman Bavinck lembra que a cultura humana integra o mandato divino, mas, quando se desliga da glória de Deus, torna-se auto-deificação: promete revolução e entrega poeira; promete permanência e entrega obsolescência.