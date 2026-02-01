O Sebrae-SP encerrou 2025 com 42.133 atendimentos realizados por meio das 38 unidades Sebrae Aqui, distribuídas em 37 municípios atendidos pelo Escritório Regional de Bauru. O resultado reforça a atuação estratégica da instituição no fortalecimento do empreendedorismo regional e no estímulo ao desenvolvimento econômico local.
Inseridas nos municípios, as unidades Sebrae Aqui ampliam o acesso dos empreendedores aos serviços e soluções do Sebrae-SP e de seus parceiros, apoiando a abertura, a regularização e o desenvolvimento dos pequenos negócios. A atuação local assegura atendimento mais ágil e alinhado às demandas específicas de cada território.
Os pontos de atendimento disponibilizam orientações técnicas, capacitações e serviços presenciais e personalizados para quem deseja empreender ou aprimorar a gestão do negócio. Com horários definidos em conjunto com os parceiros locais, as unidades garantem ampla acessibilidade e oferecem suporte qualificado, incluindo orientações para abertura e desenvolvimento de empresas (MEI, ME e EPP), atendimento especializado ao Microempreendedor Individual (MEI), além de palestras, oficinas e cursos voltados a empresários de todos os portes e segmentos, contribuindo para a sustentabilidade, a competitividade e a inclusão produtiva.
Para fortalecer o ecossistema empreendedor, o Sebrae Aqui atua em parceria com prefeituras e instituições privadas, promovendo ações estratégicas como os programas Empreenda Rápido, Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e Empretec, além de iniciativas voltadas às políticas públicas. As ações buscam desburocratizar a formalização de micro e pequenas empresas, ampliar a cooperação entre instituições locais e regionais e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável.
“Com essa estrutura capilarizada e ações integradas, o Sebrae-SP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico regional e com a valorização do empreendedorismo em todo o estado de São Paulo”, afirma a consultora de negócios do Sebrae-SP, Lúcia Helena Tragante. “As iniciativas incentivam a cultura empreendedora, promovem a inclusão produtiva e estimulam a geração de renda, sempre respeitando as características econômicas, sociais e territoriais de cada município”, complementa.
Unidades Sebrae Aqui presentes nos municípios atendidos pelo escritório regional do Sebrae-SP em Bauru:
Bauru
Sebrae Aqui Sedecon (Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
Avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia. Telefone: (14) 3227-7819
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Sebrae Aqui ACIB (Associação Comercial e Industrial de Bauru)
Rua Bandeirantes 8-78, Centro, Telefone: (14) 99860-4809
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 18h
Sebrae Aqui FIB (Faculdades Integradas de Bauru)
Rua José Santiago, quadra 16, Bloco E, Vila São João do Ipiranga. Telefone: (14) 2109-6200
Segundas e quartas-feiras das 18h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h (Atendimento por agendamento nesses períodos)
Agudos
Rua Treze de Maio, 232, Centro. Telefone: (14) 3262-0620
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Arealva
Local: Rua Joaquim Maia, 309, Centro. Telefone: (14) 99761-3268
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h
Avaí
Praça Major Gasparino de Quadros 234. Telefone: (14) 99895-5331
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h
Bariri
Rua Campos Salles, 582, Centro. Telefone: (14) 99821-3469
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Barra Bonita
Rua 14 de Dezembro, 1193, Centro. Telefone: (14) 99719-7254
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
Bocaina
Rua Sete de Setembro, 148, Centro. Telefone: (14) 99808-1805
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h às 11h30 e das 13h às 16h
Boracéia
Rua José Nunes do Amaral, 728, Centro. Telefone: (14) 3295-9100 ramal 244 ou pelo WhatsApp (14) 998212-2004
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Borebi
Rua Doze de Outubro, 429, Centro. Telefone: (14) 3267 8900, ramal 8904
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Balbinos
Avenida da Saudade 160, Centro. Fone: (14) 99870-5168
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 14h30 às 16h30
Cabrália Paulista
Rua Joaquim dos Santos Camponez , 661, Centro. Telefone: (14) 3285-1244
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h
Cafelândia
Avenida do Café, nº 9. Telefone: (14) 98179-0174
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h
Dois Córregos
Praça Prefeito Osvaldo Casonato, 305, Prefeitura Municipal, Centro. Telefone: (14) 3652-1227
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h
Duartina
Rua Teófilo Cordovil n° 300. Telefone: (14) 3282-8282
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h
Guaiçara
Avenida Nove de Julho, 217 (sala anexa ao Terminal Rodoviário), Centro. Telefone: (14) 3547-2074
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 15h
Guarantã
Avenida Altino Cardoso, 156, Centro. Telefone: (14) 3586-3300
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Iacanga
Avenida Rui Barbosa, 590, Centro. Telefone: (14) 99663-6831
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Igaraçu do Tietê
Av. Elias Souza Dantas, 371, Centro. Telefone: (14) 3644-4873
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30
Itaju
Rua João Zambôni Asparetto, 297, Centro. Telefone: (14) 3667-1109
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h
Itapuí
Rua Coronel Frederico Ferraz, 59, Centro. Telefone: (14) 3664-8040.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Jaú
Rua Treze de Maio, 347, Centro. Telefone: (14) 3626-8430
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Lençóis Paulista
Rua Coronel Joaquim Gabriel, 11, térreo, Centro. Telefone: (14) 3263-2300 ramal 3
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30
Lins
Rua Floriano Peixoto, 1093, Centro. Telefone: (14) 3522-1777
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Lucianópolis
Rua Santa Luzia, 650. Telefone: (14) 3286-1314
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h
Macatuba
Rua Nove de Julho, 15, Centro. Telefone: (14) 3298-9897
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Mineiros do Tietê
Avenida Frederico Ozanan, 255, Centro. Telefone: (14) 99716-8488
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h
Paulistânia
Rua Thomaz Magdalena, 102, Centro. Telefone: (14) 3275-1001
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h
Pederneiras
Avenida Paulista, S-307, Centro. Telefone: (14) 3252-2155
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Pirajuí
Rua Riachuelo, 468, Centro. Telefone: (14) 99638-5439
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 17h
Piratininga
Rua Manoel Pedro Carneiro, 100, Centro. Telefone: (14) 99751-9784
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h
Pongaí
Avenida José Candido Carneiro, 435, Centro. Telefone: (14) 3581-1107
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 16h20
Presidente Alves
Rua Sete de Setembro, 185. Telefone: (14) 3587-1186
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h
Promissão
Avenida Minas Gerais, 379, Centro. Telefone: (14) 3541-4696
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30
Reginópolis
Rua Abraão Ramos, 327, Centro. Telefone: (14) 99894-9221
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h30
Sabino
Avenida Padre Anchieta, 580, Centro.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Ubirajara
Rua Prof. Maria do Carmo Soares Correria Queiroz, 567, Centro. Telefone: (14) 3472-1400
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.