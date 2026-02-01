02 de fevereiro de 2026
Sebrae Aqui soma 42 mil atendimentos em 2025 na região de Bauru

Os pontos de atendimento disponibilizam orientações técnicas, capacitações e serviços presenciais
Os pontos de atendimento disponibilizam orientações técnicas, capacitações e serviços presenciais

O Sebrae-SP encerrou 2025 com 42.133 atendimentos realizados por meio das 38 unidades Sebrae Aqui, distribuídas em 37 municípios atendidos pelo Escritório Regional de Bauru. O resultado reforça a atuação estratégica da instituição no fortalecimento do empreendedorismo regional e no estímulo ao desenvolvimento econômico local. 

Inseridas nos municípios, as unidades Sebrae Aqui ampliam o acesso dos empreendedores aos serviços e soluções do Sebrae-SP e de seus parceiros, apoiando a abertura, a regularização e o desenvolvimento dos pequenos negócios. A atuação local assegura atendimento mais ágil e alinhado às demandas específicas de cada território. 

Os pontos de atendimento disponibilizam orientações técnicas, capacitações e serviços presenciais e personalizados para quem deseja empreender ou aprimorar a gestão do negócio. Com horários definidos em conjunto com os parceiros locais, as unidades garantem ampla acessibilidade e oferecem suporte qualificado, incluindo orientações para abertura e desenvolvimento de empresas (MEI, ME e EPP), atendimento especializado ao Microempreendedor Individual (MEI), além de palestras, oficinas e cursos voltados a empresários de todos os portes e segmentos, contribuindo para a sustentabilidade, a competitividade e a inclusão produtiva. 

Para fortalecer o ecossistema empreendedor, o Sebrae Aqui atua em parceria com prefeituras e instituições privadas, promovendo ações estratégicas como os programas Empreenda Rápido, Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e Empretec, além de iniciativas voltadas às políticas públicas. As ações buscam desburocratizar a formalização de micro e pequenas empresas, ampliar a cooperação entre instituições locais e regionais e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável. 

“Com essa estrutura capilarizada e ações integradas, o Sebrae-SP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico regional e com a valorização do empreendedorismo em todo o estado de São Paulo”, afirma a consultora de negócios do Sebrae-SP, Lúcia Helena Tragante. “As iniciativas incentivam a cultura empreendedora, promovem a inclusão produtiva e estimulam a geração de renda, sempre respeitando as características econômicas, sociais e territoriais de cada município”, complementa. 

Unidades Sebrae Aqui presentes nos municípios atendidos pelo escritório regional do Sebrae-SP em Bauru: 

Bauru 

Sebrae Aqui Sedecon (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) 

Avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia. Telefone: (14) 3227-7819 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Sebrae Aqui ACIB (Associação Comercial e Industrial de Bauru) 

Rua Bandeirantes 8-78, Centro, Telefone: (14) 99860-4809 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 18h 

Sebrae Aqui FIB (Faculdades Integradas de Bauru) 

Rua José Santiago, quadra 16, Bloco E, Vila São João do Ipiranga. Telefone: (14) 2109-6200 

Segundas e quartas-feiras das 18h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h (Atendimento por agendamento nesses períodos) 

Agudos 

Rua Treze de Maio, 232, Centro. Telefone: (14) 3262-0620 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Arealva 

Local: Rua Joaquim Maia, 309, Centro. Telefone: (14) 99761-3268 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h 

Avaí 

Praça Major Gasparino de Quadros 234. Telefone: (14) 99895-5331 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h 

Bariri 

Rua Campos Salles, 582, Centro. Telefone: (14) 99821-3469 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Barra Bonita 

Rua 14 de Dezembro, 1193, Centro. Telefone: (14) 99719-7254 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h  

Bocaina 

Rua Sete de Setembro, 148, Centro. Telefone: (14) 99808-1805 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 8h às 11h30 e das 13h às 16h 

Boracéia 

Rua José Nunes do Amaral, 728, Centro. Telefone: (14) 3295-9100 ramal 244 ou pelo WhatsApp (14) 998212-2004 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Borebi 

Rua Doze de Outubro, 429, Centro. Telefone: (14) 3267 8900, ramal 8904 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Balbinos 

Avenida da Saudade 160, Centro. Fone: (14) 99870-5168 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 14h30 às 16h30 

Cabrália Paulista 

Rua Joaquim dos Santos Camponez , 661, Centro. Telefone: (14) 3285-1244 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h  

Cafelândia 

Avenida do Café, nº 9. Telefone: (14) 98179-0174 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h 

Dois Córregos 

Praça Prefeito Osvaldo Casonato, 305, Prefeitura Municipal, Centro. Telefone: (14) 3652-1227 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h 

Duartina 

Rua Teófilo Cordovil n° 300. Telefone: (14) 3282-8282 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h 

Guaiçara 

Avenida Nove de Julho, 217 (sala anexa ao Terminal Rodoviário), Centro. Telefone: (14) 3547-2074 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 15h  

Guarantã 

Avenida Altino Cardoso, 156, Centro. Telefone: (14) 3586-3300 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h   

Iacanga 

Avenida Rui Barbosa, 590, Centro. Telefone: (14) 99663-6831 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h 

Igaraçu do Tietê 

Av. Elias Souza Dantas, 371, Centro. Telefone: (14) 3644-4873 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30 

Itaju 

Rua João Zambôni Asparetto, 297, Centro. Telefone: (14) 3667-1109 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h 

Itapuí 

Rua Coronel Frederico Ferraz, 59, Centro. Telefone: (14) 3664-8040. 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h 

Jaú 

Rua Treze de Maio, 347, Centro. Telefone: (14) 3626-8430 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h 

Lençóis Paulista 

Rua Coronel Joaquim Gabriel, 11, térreo, Centro. Telefone: (14) 3263-2300 ramal 3 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 

Lins 

Rua Floriano Peixoto, 1093, Centro. Telefone: (14) 3522-1777 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

Lucianópolis 

Rua Santa Luzia, 650. Telefone: (14) 3286-1314 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h 

Macatuba 

Rua Nove de Julho, 15, Centro. Telefone: (14) 3298-9897 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Mineiros do Tietê 

Avenida Frederico Ozanan, 255, Centro. Telefone: (14) 99716-8488 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h 

Paulistânia 

Rua Thomaz Magdalena, 102, Centro. Telefone: (14) 3275-1001 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h 

Pederneiras 

Avenida Paulista, S-307, Centro. Telefone: (14) 3252-2155 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h 

Pirajuí 

Rua Riachuelo, 468, Centro. Telefone: (14) 99638-5439 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 17h 

Piratininga 

Rua Manoel Pedro Carneiro, 100, Centro. Telefone: (14) 99751-9784 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h 

Pongaí 

Avenida José Candido Carneiro, 435, Centro. Telefone: (14) 3581-1107 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 16h20 

Presidente Alves 

Rua Sete de Setembro, 185. Telefone: (14) 3587-1186 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 

Promissão 

Avenida Minas Gerais, 379, Centro. Telefone: (14) 3541-4696 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30 

Reginópolis 

Rua Abraão Ramos, 327, Centro. Telefone: (14) 99894-9221 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h30 

Sabino 

Avenida Padre Anchieta, 580, Centro.  

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Ubirajara 

Rua Prof. Maria do Carmo Soares Correria Queiroz, 567, Centro. Telefone: (14) 3472-1400 

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

