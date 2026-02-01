No início do ano litúrgico, a Igreja nos apresenta Jesus dando os primeiros passos de sua vida pública. No 4º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho segundo São Mateus (Mt 5,1-12) nos coloca diante de um dos textos centrais da fé cristã: o anúncio das Bem-Aventuranças, proclamado por Jesus no chamado Sermão da Montanha. Trata-se daquilo que a Igreja reconhece como a verdadeira "plataforma" do Reino de Deus, o projeto de salvação e libertação oferecido à humanidade.

As Bem-Aventuranças não são apenas belas palavras ou ideais elevados; elas expressam uma proposta concreta de felicidade. Revelam um modo novo de viver, que contrasta com as lógicas do poder, do sucesso e da autossuficiência. O próprio Jesus é o modelo perfeito do bem-aventurado: pobre, manso, misericordioso, puro de coração, faminto e sedento de justiça. Nele, as Bem-Aventuranças deixam de ser teoria e se tornam vida vivida.

No texto de Mateus, é possível identificar três grupos de pessoas chamadas bem-aventuradas. Primeiro, aquelas que sofrem e necessitam de salvação: os pobres, os aflitos, os humildes e os injustiçados. Em seguida, os que se colocam a serviço deles, praticando a misericórdia, a paz e a pureza de coração. Por fim, os que, mesmo fazendo o bem, são perseguidos, caluniados e rejeitados por causa da justiça. Assim, as Bem-Aventuranças abrangem tanto os que padecem quanto os que se comprometem com o amor, mesmo pagando um alto preço por isso.