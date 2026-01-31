Os treinamentos fazem parte da implementação da parceria institucional entre a ABDA e a CBDA, oficializada no final de 2025, que reconhece a entidade bauruense como a "Casa da Base do Polo Aquático Brasileiro". O acordo estabelece a Arena ABDA como o principal centro de desenvolvimento, preparação e intercâmbio técnico das seleções nacionais de base da modalidade.

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) segue consolidando seu protagonismo no cenário nacional do polo aquático. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) convocou atletas e profissionais da entidade para dois períodos de treinamentos das seleções brasileiras de base, que serão realizados na Arena ABDA, em Bauru.

O primeiro treinamento acontece entre os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro, reunindo 20 atletas da categoria Sub-16. A atividade integra o processo de preparação da equipe que poderá representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-16, previsto para maio de 2026, em local ainda a ser confirmado, e no Campeonato Mundial Sub-16, que será disputado em Zagreb, na Croácia, de 3 a 9 de agosto de 2026. A ABDA estará representada nesse treinamento pelos atletas convocados Eraldo Junior Murque de Carvalho Lino, Gabriel Henrique Moraes Ferraz, Gabriel Martins Berbet e Otavio Henrique Gonçalves Celestino. Também foram convocados profissionais da entidade para integrar a comissão técnica: o treinador Alexandre Blan Dezani, o fisiologista Gabriel Motta Pinheiro Brisola, o preparador físico Thiago Dal Medico e o coordenador técnico Paulo Rogério de Moraes Rocha.

SUB-18

Já o segundo período de treinamentos será realizado nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com a convocação de 23 atletas da categoria Sub-18. A preparação visa a formação da equipe que poderá representar o Brasil no Campeonato Mundial Sub-18, programado para ocorrer em Rio Maior, em Portugal, de 27 de junho a 4 de julho de 2026. Neste grupo, a ABDA tem seis atletas convocados: Danilo Santos Martins, Fabrício Fernando Ferreira, José Carlos Marques Fernandes, Kauã Henrique de Oliveira Vital, Victor Hugo dos Santos Ferreira e Victor Hugo Mendes Rodrigues de Souza. A comissão técnica conta novamente com o coordenador técnico Paulo Rogério de Moraes Rocha, além do preparador físico Vinicius Garcia, ambos da ABDA.