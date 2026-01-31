Não é só um jogo. A partir das 19h30 deste domingo (1), diante do Velo Clube, pela 6ª rodada da Série A1 do Paulistão 2026, o gramado do Estádio Alfredo de Castilho, sob as chuteiras dos atletas do Noroeste, se transformará em fronteira. De um lado, a permanência que exige uma vitória; do outro, em caso de derrota, o risco escancarado do rebaixamento. Em caso de empate, a decisão será adiada para as partidas diante do Santos e, na sequência, a 8.ª e última rodada da primeira fase do estadual, diante do bom time do Primavera de Indaiatuba, na casa do adversário.
Com a lesão do zagueiro Maycon, com menos de um minuto de jogo, no empate com a Ponte Preta em 2 a 2, em Campinas, o técnico Guilherme Alves pode mudar o esquema tático que vem sendo criticado pela torcida. O Alvirrubro tomou gol em todos os quatro jogos em que utilizou três zagueiros, dois alas e dois volantes. A opção para manter essa formatação de jogo é colocar entre os titulares o zagueiro Ronaldo. Precisando obrigatoriamente de sua primeira vitória, o treinador trabalhou a semana toda e pode colocar Pedro Felipe entre os 11, na ponta direita, onde rende mais, para formar um trio ofensivo com Carlão e Marlyson. São possibilidades que os noroestinos só saberão quando a bola rolar.
COMO AS EQUIPES VÊM
O Noroeste não ganha um jogo na elite do Paulistão desde a sua estreia contra o mesmo Velo Clube, em janeiro de 2025, há 15 jogos. Na época, o Alvirrubro era treinado por Paulo Comelli e a equipe rioclarense por Guilherme Alves. Será que o destino recolocou o Velo frente a frente com o Alvirrubro para o time de Bauru se manter novamente Elite? A resposta virá domingo a noite.
No atual Paulistão, o Norusca figura na zona de rebaixamento (Z2), na 15.ª (penúltima) colocação, à frente da combalida Ponte Preta. O time bauruense tem 4 pontos, com uma derrota e quatro empates. Os gols marcados foram 5 e os sofridos, 6. Estão pendurados com dois cartões amarelos o craque do time, Carlão, o atacante Pedro Felipe e o zagueiro e capitão Carlinhos.
O Velo Clube tem o mesmo número de pontos, 4, mesmo tendo perdido três jogos. A equipe, porém, está dois degraus acima do Noroeste, na 13.ª colocação, porque tem uma vitória: fator fundamental no critério de desempate. Em caso de derrota, o Velo inverte de posição na tabela com o Norusca e fecha a rodada na zona de rebaixamento. O Velo tem pendurados Karl, Ynaiã, Rodrigo Oliveira e Norton. Fora das quatro linhas, vários torcedores virão de carros e ônibus fretados.
INGRESSOS
A diretoria do Noroeste promove uma ação promocional em que, ao comprar antecipadamente o ingresso contra o Santos, pela 7.ª rodada, dia 8/2, domingo, às 16h, em Bauru, o ingresso do duelo contra o Velo fica incluso neste combo. A promoção vale até este domingo (1), às 19h. O valor único para assistir apenas Noroeste e Velo Clube segue semelhante ao das rodadas anteriores, a partir de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O combo (Velo Santos) tem os seguintes valores para o setor local:
- Arquibancada Eucalipto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)
- Arquibancada Central: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia)
- Cadeira Coberta: R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)
VISITANTE
- Somente para o jogo contra o Velo: arquibancada Benedito Eleutério - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
- Só para o jogo contra o Santos: arquibancada Benedito Eleutério - R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia).
Ingressos podem ser adquiridos no https://ecnoroeste.eleventickets.com