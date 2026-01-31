Não é só um jogo. A partir das 19h30 deste domingo (1), diante do Velo Clube, pela 6ª rodada da Série A1 do Paulistão 2026, o gramado do Estádio Alfredo de Castilho, sob as chuteiras dos atletas do Noroeste, se transformará em fronteira. De um lado, a permanência que exige uma vitória; do outro, em caso de derrota, o risco escancarado do rebaixamento. Em caso de empate, a decisão será adiada para as partidas diante do Santos e, na sequência, a 8.ª e última rodada da primeira fase do estadual, diante do bom time do Primavera de Indaiatuba, na casa do adversário.

Com a lesão do zagueiro Maycon, com menos de um minuto de jogo, no empate com a Ponte Preta em 2 a 2, em Campinas, o técnico Guilherme Alves pode mudar o esquema tático que vem sendo criticado pela torcida. O Alvirrubro tomou gol em todos os quatro jogos em que utilizou três zagueiros, dois alas e dois volantes. A opção para manter essa formatação de jogo é colocar entre os titulares o zagueiro Ronaldo. Precisando obrigatoriamente de sua primeira vitória, o treinador trabalhou a semana toda e pode colocar Pedro Felipe entre os 11, na ponta direita, onde rende mais, para formar um trio ofensivo com Carlão e Marlyson. São possibilidades que os noroestinos só saberão quando a bola rolar.

COMO AS EQUIPES VÊM