O Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Jair Marcelino da Silva Filho", AME Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, comemorou 16 anos na última quarta-feira (28), com uma programação especial que inclui palestras, atividades educativas e apresentação musical, voltadas a pacientes e colaboradores, com foco na saúde mental, no bem-estar e no autocuidado de pacientes e trabalhadores.

No dia 28 de janeiro, às 8h30, aconteceram duas palestras nas salas de espera da unidade. "Paz, Equilíbrio e Saúde Mental" foi a palestra ministrada pela assistente social Jessica Taís e pela psicóloga Roberta Pioto, direcionada a pacientes e funcionários. Também pela manhã, no mesmo espaço, a nutricionista Camila Saramelo conduziu a palestra "Nutrição e Autocuidado no Apoio à Saúde Mental", voltada a pacientes e trabalhadores, com distribuição de folder educativo ilustrado sobre autocuidado na alimentação.

Ainda no dia 28, às 14h, o auditório do AME recebeu uma apresentação musical especial para os colaboradores, com a participação da Allegro Escola Suzuki Bauru e do Pastor Davi, proporcionando um momento de integração e celebração.