A reforma tributária provocou mudanças importantes na emissão de notas fiscais de serviços a partir de 1 de janeiro de 2026, especialmente para empresas que prestam serviços em Bauru.

Segundo o diretor de Políticas Públicas para Arrecadação Tributária da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Bauru, Rafael Vicentin Ferrero Salla, o principal impacto será a integração obrigatória dos sistemas municipais ao ambiente nacional da Receita Federal.

De acordo com Salla, a Prefeitura de Bauru continuará utilizando seu emissor próprio de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), mas os dados passarão a ser enviados automaticamente ao sistema da Receita Federal. "O contribuinte vai continuar usando o sistema da prefeitura, mas agora a prefeitura se comunica com a Receita Federal, que valida a nota no ambiente nacional e devolve o registro para apresentação ao contribuinte", explicou.