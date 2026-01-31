Neste sábado (31), das 9h às 13h, um evento de adoção de cães filhotes será realizado pela Agrosolo, na rua Marcondes Salgado, 9-13. A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), é parceira da ação. Os animais já receberam a primeira dose de vacina, e a pasta disponibilizará junto aos novos tutores a castração no período adequado.

Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de residência. Vale sempre lembrar que adotar um pet é um ato de amor, mas também de responsabilidade, e que abandono e maus tratos são crimes passíveis de reclusão e multa.