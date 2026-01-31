A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comude), informam que estão abertas as inscrições para a eleição de membros da sociedade civil no Comude, para o biênio 2026/2028. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de fevereiro, no e-mail conselhossmasbauru@gmail.com. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato presencialmente na rua Cussy Júnior, 3-80, no Centro, ou no e-mail conselhossmasbauru@gmail.com, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, até o final do prazo final das inscrições.

A indicação deverá ser encaminhada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) por ofício, em papel timbrado, com a qualificação completa dos indicados e assinatura do respectivo representante legal, e anexando a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, assim como a declaração de responsabilidade, conforme os anexos do edital de abertura das inscrições, disponível no Diário Oficial do dia 27 de janeiro.

A eleição está marcada para o dia 26 de fevereiro, às 9h, na Casa dos Conselhos. O Comude possui 20 membros titulares, com igual número de suplentes, sendo dez representantes do poder público e dez representantes da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma.