A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comude), informam que estão abertas as inscrições para a eleição de membros da sociedade civil no Comude, para o biênio 2026/2028. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de fevereiro, no e-mail conselhossmasbauru@gmail.com. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato presencialmente na rua Cussy Júnior, 3-80, no Centro, ou no e-mail conselhossmasbauru@gmail.com, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, até o final do prazo final das inscrições.
A indicação deverá ser encaminhada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) por ofício, em papel timbrado, com a qualificação completa dos indicados e assinatura do respectivo representante legal, e anexando a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, assim como a declaração de responsabilidade, conforme os anexos do edital de abertura das inscrições, disponível no Diário Oficial do dia 27 de janeiro.
A eleição está marcada para o dia 26 de fevereiro, às 9h, na Casa dos Conselhos. O Comude possui 20 membros titulares, com igual número de suplentes, sendo dez representantes do poder público e dez representantes da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma.
DO PODER PÚBLICO
- 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
- 1 representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- 1 representante da Secretaria Municipal de Cultura
- 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde
- 1 representante da Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos
- 1 representante da Secretaria Municipal da Educação
- 1 representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- 1 representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
- 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
- 1 representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - Emdurb
DA SOCIEDADE CIVIL
- 2 representantes de entidades de classe com sede no município de Bauru
- 2 representantes de entidades que atendam pessoas com deficiências
- 1 representante de instituição de ensino superior
- 5 pessoas com deficiência