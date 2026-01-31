Um conflito que se arrasta há mais de cinco anos entre ex-dirigente e a atual presidência do Fórum Pró-Batalha, e que chegou à esfera judicial, tem deixado a entidade em situação de vulnerabilidade institucional, com reflexos diretos na conservação da bacia do Rio Batalha, em Bauru.

Enquanto versões opostas são apresentadas à Justiça por meio de processos judiciais, o principal impacto recai sobre a própria organização, que corre o risco de perder parcerias, financiamentos e a capacidade de executar projetos ambientais estratégicos.

De um lado está o atual presidente do Fórum Pró-Batalha, o engenheiro florestal Gabriel Guimarães Mota, que integra a entidade desde 2014. Segundo ele, os problemas tiveram início após a reeleição do então presidente Klaudio Coffani, em 2018. Mota afirma que, a partir desse período, houve atraso na prestação de contas de projetos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), retenção de documentos e falta de transparência administrativa.