A chance de uma pessoa ser atingida por um raio é uma em um milhão, mas acontece com frequência, pois temos muitos raios todos os dias e cada vez mais gente exposta ao seus efeitos.

Um raio atingir a boca da pessoa é bem menos frequente, talvez porque suas sequelas são muito pouco relatadas na literatura médica-odontológica. Mesmo assim, devemos estar preparados para diagnosticar e saber se conduzir como profissionais de saúde nesta situação.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 20 a 30% das pessoas atingidas por um raio perdem a vida e 70% delas, ficam com sequelas graves por períodos prolongados ou permanentes, incluindo-se problemas psicológicos.