A Prefeitura de Bauru recebeu, na última terça-feira (27), o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, para mais uma reunião de trabalho sobre a possível implantação do Centro TEA no município.

O Centro TEA é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, já em funcionamento na capital paulista, e tem como objetivo ampliar o atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista em outras regiões do Estado.

A visita teve caráter institucional e técnico, dando continuidade às discussões para que Bauru possa pleitear a implantação do primeiro Centro TEA no interior de São Paulo. Durante a agenda, o secretário conheceu um espaço do município que poderá ser destinado ao projeto, além de alinhar, junto à equipe municipal, os próximos passos para a viabilização da iniciativa.