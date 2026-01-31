A Prefeitura de Bauru recebeu, na última terça-feira (27), o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, para mais uma reunião de trabalho sobre a possível implantação do Centro TEA no município.
O Centro TEA é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, já em funcionamento na capital paulista, e tem como objetivo ampliar o atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista em outras regiões do Estado.
A visita teve caráter institucional e técnico, dando continuidade às discussões para que Bauru possa pleitear a implantação do primeiro Centro TEA no interior de São Paulo. Durante a agenda, o secretário conheceu um espaço do município que poderá ser destinado ao projeto, além de alinhar, junto à equipe municipal, os próximos passos para a viabilização da iniciativa.
Participaram da reunião a prefeita Suéllen Rosim, o coordenador de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, Fábio Manfrinato; o secretário da Educação, Nilson Ghirardello; a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, além de um assessor da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência.
Como parte da agenda, o secretário estadual também realizou uma visita institucional à Apae de Bauru, acompanhado pelos secretários municipais, reforçando o diálogo com instituições que atuam diretamente no atendimento às pessoas com deficiência.
O município segue em articulação com o Governo do Estado para avançar nas tratativas e possibilitar a implantação do Centro TEA em Bauru, fortalecendo a rede de atendimento e cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.