A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae Bauru) recebeu na última terça-feira (27) o Secretário de Estado da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que esteve acompanhado de Fábio Manfrinato, Coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal, da Secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Rosim, e do Secretário municipal de Educação, Nilson Ghirardello. A visita teve por objetivo o diálogo sobre políticas públicas, ações voltadas às pessoas com deficiência e o fortalecimento da parceria entre o Estado, o município e a Apae Bauru.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à construção e ao aprimoramento de políticas públicas para pessoas com deficiência, além das iniciativas desenvolvidas pela Apae Bauru em áreas como educação, saúde, assistência social e inclusão. Segundo a instituição, o encontro permitiu a troca de informações sobre demandas locais e estratégias para ampliar o acesso a serviços e garantir direitos.

De acordo com a direção da Apae Bauru, a presença do secretário e dos representantes do município contribui para fortalecer a articulação institucional, considerando a atuação da entidade no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.