Os telefones de uso público, conhecidos como orelhões, caminham para o fim no Brasil. Os cerca de 30 mil aparelhos ainda existentes no país devem ser desligados até dezembro de 2028, marcando o encerramento de um serviço que fez parte da rotina dos brasileiros por décadas.

Lançados em 1972, com design criado pela arquiteta Chu Ming Silveira, os orelhões chegaram a ultrapassar 1,5 milhão de unidades espalhadas pelo país. A manutenção era uma obrigação das concessionárias de telefonia fixa, prevista nos contratos assinados em 1998, que se encerraram oficialmente em dezembro de 2025.

Com o fim das concessões, os contratos foram adaptados para o regime de autorizações, permitindo a extinção gradual dos telefones públicos. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a mudança faz parte de uma estratégia para estimular investimentos em redes mais modernas, especialmente voltadas à banda larga e à telefonia móvel.