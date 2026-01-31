A morte por espancamento do "cão comunitário" Orelha, ocorrido numa área nobre de Florianópolis, mobilizou políticos de esquerda e de direita, ativistas, celebridades e cidadãos comuns de todo o país. São acusados quatro adolescentes de famílias abastadas que moram na região e que estão sendo demonizados pela crueldade. Dizem que foram os mesmos que tentaram matar, por afogamento, o cão Caramelo, salvo depois de atirado ao mar. Acabou adotado pelo delegado-geral de Polícia e, ao que consta, Caramelo vive feliz em seu novo e primeiro lar.
Orelha não tinha tutor. Vivia solto pelo bairro, tratado como mascote pela sua docilidade, pelos barraqueiros da Praia Brava que o alimentavam. Tinha até uma casinha, para se abrigar, concessão dada a outros dois cães sem raça definida.
Quando Orelha foi encontrado agonizante em um matagal, com lesões graves na cabeça, foi levado pelos moradores ao Hospital Veterinário. Sucumbiu aos ferimentos provocados pelas pauladas que levou.
A Polícia ainda investiga o caso. Os pais dos meninos e um tio, em vez de se horrorizarem e pedirem perdão pelo ato dos filhos, ameaçaram testemunhas e provocaram a demissão de um dos vigias da orla. As redes sociais começaram a publicar imagens dos implicados, o que é outra ilegalidade. Menores estão protegidos pela ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ativistas fizeram passeatas de protesto e ameaçaram levar uma multidão ao aeroporto, onde dois deles desembarcaram vindos da Disney.
Por mais revolta que nos causem aqueles que não demonstram qualquer sentimento pelos animais, a vingança a priori se iguala na barbárie. O Tribunal de Santa Catarina determinou que as plataformas removam conteúdos que identifiquem os quatro adolescentes investigados pela morte do cão, sob pena de multa diária.
Pela lei brasileira, adolescente não comete crime, mas "ato infracional"; não tem pena, mas "medida socioeducativa". Não vai para a prisão, mas para o "internato".
Torturar animais indefesos não é deslize juvenil, mas deformação de caráter. Quem hoje bate em cães, por farra, amanhã vai espancar a mulher e os filhos porque acha que tudo pode, resguardado pela sensação da impunidade.
A lei que trata dessa matéria (Lei 9.605/98), precisa de uma recauchutagem urgente. Os crimes ambientais são punidos com detenção de 3 meses a um ano, mais multa. É muito pouco. "Praticar abusos, maus- tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados", quando se tratar de cão ou gato, pode dar reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda
Os ativistas acham que as punições são insuficientes para coibir crimes. A lei não distingue maus-tratos, que podem ser desde amarrar o cão no fundo do quintal até espancamento seguido de morte.
Felizmente, neste século tem prosperado o "antropomorfismo", ou seja, o animal humano passou a atribuir características, sentimentos e comportamentos humanos também a objetos inanimados, a animais não-humanos e à natureza. Dar forma humana a elementos não-humanos foi um avanço civilizatório.
No fundo, nada mais seria que a retribuição ao "amor cachorro". Aquele amor incondicional, leal e puro que os pets nos oferecem sem segundas intenções. Eles só querem um olhar, algum alimento que pode ser aquele mesmo da sobra do almoço. Só para poderem subsistir. Retribuem com companheirismo e afeto verdadeiro. Esse apoio emocional, reduz a solidão de milhões de pessoas que sofrem esquecidos por seus iguais.
Pena que nem todos compartilhem a cama e a vida diária com seus companheiros de pelo. Revelam as estatísticas que são quase 5 mil processos por ano, no Brasil, abertos por maus-tratos a cães e gato.
Haveremos de chegar ao estágio em que a maioria vai entender as necessidades de cada espécie e respeitar a biologia.
Darwin (1859) propôs que as espécies evoluam ao longo tempo.
O ser humano vai chegar lá.