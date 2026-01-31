A morte por espancamento do "cão comunitário" Orelha, ocorrido numa área nobre de Florianópolis, mobilizou políticos de esquerda e de direita, ativistas, celebridades e cidadãos comuns de todo o país. São acusados quatro adolescentes de famílias abastadas que moram na região e que estão sendo demonizados pela crueldade. Dizem que foram os mesmos que tentaram matar, por afogamento, o cão Caramelo, salvo depois de atirado ao mar. Acabou adotado pelo delegado-geral de Polícia e, ao que consta, Caramelo vive feliz em seu novo e primeiro lar.

Orelha não tinha tutor. Vivia solto pelo bairro, tratado como mascote pela sua docilidade, pelos barraqueiros da Praia Brava que o alimentavam. Tinha até uma casinha, para se abrigar, concessão dada a outros dois cães sem raça definida.

Quando Orelha foi encontrado agonizante em um matagal, com lesões graves na cabeça, foi levado pelos moradores ao Hospital Veterinário. Sucumbiu aos ferimentos provocados pelas pauladas que levou.