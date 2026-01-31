Em decisão unânime o colegiado que compõe o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. É a quinta reunião que mantém a taxa neste patamar. A nota do Banco Central indica que as pressões inflacionárias ainda preocupam, portanto, é prudente manter o aperto monetário. O Brasil tem a segunda maior taxa real de juros (descontada a inflação) do mundo: 9,23% ao ano, perdendo somente para a Rússia cuja taxa real é de 9,88% ao ano. Lembrando que a taxa de juros é utilizada para reduzir e controlar a inflação, bem como ser uma taxa atrativa para que os investidores podem adquirir e rolar os títulos públicos.

O FED, Banco Central americano, também manteve a taxa básica de juros inalterada entre 3,5% e 3,75% ao ano. Vale destacar que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a taxa é definida em uma banda de flutuação. Mercado de trabalho está estável, mas a inflação persiste e crescimento econômico é consistente, justificando a manutenção dos juros no patamar atual.

E eu com isso?

Continua atrativo ao capital estrangeiro investir no Brasil, posto que o diferencial de juros favoráveis ao Brasil se mantém inalterado. Além disso, dados os eventos geopolíticos mundiais, o capital estrangeiro tem aportado recurso em países emergentes, incluindo o Brasil, com isso, o dólar perde força no mundo todo e também por aqui.