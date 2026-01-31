Lendo a obra "Moda À Brasileira", de autoria de Alice Ferraz, decidi compartilhar com vocês as inspirações que me encantaram no livro. Além disso, trouxe na coluna de hoje, de maneira resumida, como enxergo a moda e um pouco dessa minha grande paixão. A ideia é olhar a moda pelo avesso, ou seja, de dentro para fora, e não o contrário.

Afinal, a moda não precisa ser fútil. Ela pode ajudar em nosso aprimoramento, com detalhes que podem traduzir nossa personalidade. A moda pode nos trazer segurança, confiança, autoestima. A arte de se vestir pode, sim, ser muito interessante. Isso não é demais?!

Atraia o belo e o bem!