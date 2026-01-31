Lendo a obra "Moda À Brasileira", de autoria de Alice Ferraz, decidi compartilhar com vocês as inspirações que me encantaram no livro. Além disso, trouxe na coluna de hoje, de maneira resumida, como enxergo a moda e um pouco dessa minha grande paixão. A ideia é olhar a moda pelo avesso, ou seja, de dentro para fora, e não o contrário.
Afinal, a moda não precisa ser fútil. Ela pode ajudar em nosso aprimoramento, com detalhes que podem traduzir nossa personalidade. A moda pode nos trazer segurança, confiança, autoestima. A arte de se vestir pode, sim, ser muito interessante. Isso não é demais?!
Atraia o belo e o bem!
Enxergar a beleza em nós e no outro é o primeiro passo para atrair o belo, o limpo e o bem. Tratar-se com carinho, com mimo, com cuidado, com zelo gera beleza.
Apresentar-se bem cuidada para alguém que se ama é também dizer: "eu me amo, por isso você pode me amar também. Eu me amo, então sei o que é cuidar bem de mim e dos outros".
A sua roupa fala por você!
O código da roupa é a imagem visual que você transmite nos primeiros dez segundos de um primeiro encontro, seja ele qual for. A roupa é o reflexo da sociedade, é uma representação de nossos interesses, desejos, gostos, modos, estilo de vida.
Através das roupas é possível perceber traços da personalidade de quem as está vestindo. Não se esqueça: uma pessoa bem vestida inspira confiança e segurança.
Seja um "ímã" (de coisas positivas, claro!)
As pessoas que gostam de si mesmas se valorizam e são facilmente valorizadas pelos outros. Daí para atrair pessoas e coisas boas é um pulo.
As pessoas magnéticas exercem uma influência profunda sobre as outras sem fazer esforço. Mas, lembre-se: essa chama, esse magnetismo pessoal tem de vir de dentro.
Faça sua marca registrada!
Não quer ser esquecida? Quer permanecer viva na mente e no coração das pessoas? Então, pense na sua marca registrada, no que melhor representa você.
Quebre padrões! Aceite suas características individuais, suas origens e tire proveito delas. Sinta-se mais segura e sensual. E quando nos sentimos sensuais, nos sentimos vivas.
Valorize seus pontos fortes!
A moda está extremamente democrática e vem quebrando regras a cada dia. Isso significa que você não precisa mais usar uma peça a qualquer custo, mesmo que não favoreça você. Use aquilo que lhe cai bem!
Conhecer o próprio corpo é fundamental antes de se vestir. Sendo assim, encare o espelho de frente e não tenha medo de errar. Erre, erre de novo, até que volte um sorriso seu para você mesma ao se olhar no espelho.
Todos os dias você precisa se vestir...
Temos muitos papéis e às vezes precisamos exercer todos eles no mesmo dia. A moda, muito mais que refletir um estado de espírito, vai mostrar e traduzir a sua personalidade para você mesma e para quem interage com você.
O que você mais gosta em si mesma? Quem você quer ser? O que você tem de melhor? A moda não serve só para realçar atributos físicos, mas também para resgatar o que você mais gosta em si mesma. Escolher o que vestir todos os dias pode (e deve) ser leve. Seja generosa, divida o seu melhor com os outros.
Conseguiu perceber? Moda não rima com medo. Quem tem medo não muda, não se transforma. Sem medo é possível invadir o mundo da moda, sair dele mais segura, mais linda e por que não mais bem vestida?