Você já reparou que, de tempos em tempos, surge um novo produto ou substância que todo mundo diz ser imprescindível para os cuidados com a pele. Será que é mesmo?

Nossa rotina de skincare não precisa de muita coisa para ser eficiente. Na verdade, quando você usa produtos indiscriminadamente, pode até prejudicar a saúde da pele, causando irritação, sensibilidade e até danos à barreira cutânea.

Além disso, a combinação inadequada de ativos pode gerar reações negativas e fazer a pele "piorar" em vez de melhorar.