Você já reparou que, de tempos em tempos, surge um novo produto ou substância que todo mundo diz ser imprescindível para os cuidados com a pele. Será que é mesmo?
Nossa rotina de skincare não precisa de muita coisa para ser eficiente. Na verdade, quando você usa produtos indiscriminadamente, pode até prejudicar a saúde da pele, causando irritação, sensibilidade e até danos à barreira cutânea.
Além disso, a combinação inadequada de ativos pode gerar reações negativas e fazer a pele "piorar" em vez de melhorar.
Outro problema é que o excesso dificulta identificar o que realmente funciona ou causa reações, além de resultar em desperdício de dinheiro. Em geral, rotinas simples, com poucos produtos bem escolhidos e usados de forma consistente, são mais seguras e eficazes para manter a saúde da pele. Então, como ter uma rotina de cuidados para pele sem exageros? Isso eu te conto nesta coluna! Do que a pele realmente precisa?
1. Limpeza
A pele do rosto precisa ser limpa para remover oleosidade, suor, poluição, resíduos de maquiagem e protetor solar, sem agredir sua barreira natural. Uma limpeza adequada ajuda a prevenir acne, cravos e inflamações, mas o excesso ou o uso de produtos muito agressivos pode causar ressecamento e sensibilidade. O ideal é limpar o rosto 2 vezes ao dia com um produto compatível com seu tipo de pele — logo de manhã e antes de dormir. Mais que 2 vezes, só se o dermatologista pedir.
2. Hidratação
Toda pele precisa de hidratação, inclusive a oleosa e a acneica. Hidratar não significa "engordurar", mas repor água e fortalecer a barreira cutânea, reduzindo sensibilidade, descamação e efeito rebote de oleosidade. Uma pele bem hidratada funciona melhor e se torna mais resistente a alergias e irritações. Em geral, você pode hidratar o rosto logo pela manhã, antes do protetor solar e também à noite.
3. Proteção solar
A proteção solar é um dos cuidados mais importantes da rotina facial. O uso diário de protetor ajuda a prevenir manchas, envelhecimento precoce, flacidez e câncer de pele, além de proteger os resultados de qualquer tratamento. Mesmo em dias nublados ou dentro de casa, a exposição à radiação UV e à luz visível pode causar danos cumulativos, tornando o protetor solar indispensável.
Além desses 3 cuidados, é comum que seu dermato indique séruns ou ácidos para complementar os cuidados, sobretudo para uso noturno. Fora isso, há as opções de tratamentos — que também precisam ser prescritas pelo dermatologista — para melhorar rugas, cicatrizes, flacidez e outras questões.
Skincare minimalista: conheça o passo a passo
Lavar o rosto na água fria. Assim, você remove impurezas, oleosidade e resíduos acumulados sem agredir a barreira cutânea. Use um sabonete adequado ao seu tipo de pele ajuda a manter o equilíbrio e evita ressecamento ou efeito rebote. Já a água fria fecha melhor os poros e reduz a oleosidade
Usar hidratante, se possível com vitamina C na composição. Ele repõe água, fortalece a barreira da pele e melhora a textura. A vitamina C auxilia na proteção antioxidante, no viço e na uniformização do tom, potencializando os cuidados diários.
Aplicar filtro solar para proteger a pele contra radiação UV, prevenindo manchas, envelhecimento precoce e danos celulares. É o passo mais importante da rotina e essencial mesmo em dias nublados ou dentro de casa.
Reaplicar filtro solar ao longo do dia sempre que necessário. O protetor perde eficácia com o tempo, suor e contato com a pele. A reaplicação garante proteção contínua, especialmente em exposição solar direta ou prolongada.
Lavar o rosto à noite com o mesmo sabonete da manhã para remover protetor solar, poluição, maquiagem e impurezas acumuladas ao longo do dia. Esse passo prepara a pele para se regenerar durante o sono e melhora a absorção dos produtos noturnos.
Usar demaquilante se necessário (indicado para quem usa maquiagem e vive em áreas mais poluídas) para remover mais a fundo restos de maquiagem, protetores resistentes e partículas de poluição de forma eficaz e suave.
Reaplicar hidratante ou séruns recomendados. À noite, a pele entra em fase de reparação, tornando esse o melhor momento para hidratar ou usar séruns específicos. Manter esse cuidado fortalece a pele e melhora sua resposta ao longo do tempo.
Não se esqueça também de manter frequência nas idas ao seu dermatologista, certo? E usar os produtos recomendados por esse profissional, assim, sua rotina de cuidados com a pele fica mais eficiente.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027