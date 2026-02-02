Uma erosão aberta nas primeiras horas deste ano na cabeceira do viaduto Juscelino Kubitschek, ligação do Centro ao Jardim Bela Vista, pela rua Azarias Leite, tem causado dor de cabeça a motoristas e pedestres que passam pelo quarteirão 1 da avenida Nuno de Assis.

Conforme o JCNET noticiou no dia primeiro de janeiro, a erosão foi aberta pela força da enxurrada que desce da rua Olavo Bilac, uma vez que a boca de lobo na cabeceira do viaduto não suportou a intensidade da água. O muro de proteção cedeu com a força da enxurrada, que arrastou grande quantidade de terra do talude, acumulada na quadra 1 da avenida Nuno de Assis.

Como a erosão ainda não foi recuperada, toda vez que chove a cratera aumenta e a terra desce para a avenida, causando transtornos a motoristas e pedestres. A Prefeitura de Bauru informou, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que a recuperação do local começará nos próximos dias.