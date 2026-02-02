03 de fevereiro de 2026
BAURU

Erosão no viaduto JK segue sem recuperação e gera transtornos

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma erosão aberta nas primeiras horas deste ano na cabeceira do viaduto Juscelino Kubitschek, ligação do Centro ao Jardim Bela Vista, pela rua Azarias Leite, tem causado dor de cabeça a motoristas e pedestres que passam pelo quarteirão 1 da avenida Nuno de Assis.

Conforme o JCNET noticiou no dia primeiro de janeiro, a erosão foi aberta pela força da enxurrada que desce da rua Olavo Bilac, uma vez que a boca de lobo na cabeceira do viaduto não suportou a intensidade da água. O muro de proteção cedeu com a força da enxurrada, que arrastou grande quantidade de terra do talude, acumulada na quadra 1 da avenida Nuno de Assis.

Como a erosão ainda não foi recuperada, toda vez que chove a cratera aumenta e a terra desce para a avenida, causando transtornos a motoristas e pedestres. A Prefeitura de Bauru informou, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que a recuperação do local começará nos próximos dias.

