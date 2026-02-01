O Programa ‘Qualifica SP’, do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas, até o dia 5 de fevereiro, para de cursos profissionalizantes para motoristas. O Programa é voltado para a inserção de interessados no mercado de trabalho. As vagas são para os cursos de ‘Capacitação de Motoristas’ e ‘Logística’.
Para o curso de ‘Capacitação de Motoristas', o objetivo é qualificar novos condutores de veículos de carga nas categorias C, D e E, que ainda não possuem experiência prática na área, pois tem como objetivo prepará-los para uma inserção segura e qualificada no mercado de trabalho, contribuindo diretamente para o preenchimento de vagas no setor de transporte e logística.
O curso é noturno, gratuito e com certificação. Ao todo serão 83 horas de carga horária e os seguintes conteúdos programáticos. Os cursos serão realizados no Sest/Senat Bauru, na rua José Postingue, 5-115 – Distrito Industrial II.
As inscrições devem ser realizadas no site oficial do programa, em www.qualificasp.sp.gov.br/ novoemprego ou no Sest/Senat. Para outras informações, o telefone para contato no Sest/Senat é o (14) 2108-1839 ou (14) 2108-1800, com atendimento das 8h às 18h de segunda a sexta-feira.
Requisitos para Inscrição
- Escolaridade mínima - Ensino médio incompleto
- CNH nas categorias C, D ou E, sem experiência prévia
Documentos Necessários
- CNH (categorias C, D ou E)
- Comprovante de endereço atualizado
- Comprovante de escolaridade
Para o curso de ‘Logística’, são 30 vagas disponíveis também no período noturno, com certificação e carga horária de 70 horas.
Requisitos para Inscrição
- Escolaridade mínima - Ensino médio incompleto
Documentos Necessários
- CNH
- Comprovante de endereço atualizado
- Comprovante de escolaridade