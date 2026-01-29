O Esporte Clube Noroeste anuncia que, a partir desta quinta-feira (29), amplia seu programa de sócio-torcedor voltado ao público infantil. Além do já tradicional Plano Mirim, destinado a crianças de 0 a 2 anos, o clube passa a oferecer o Plano Norusquinha, voltado para crianças de 2 a 12 anos, com quatro modalidades: Norusquinha Ouro, Norusquinha Prata, Norusquinha Sangue Rubro e Norusquinha Falange Vermelha.
A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais as famílias do clube e incentivar a formação de novos torcedores desde cedo, consolidando a identidade alvirrubra entre as novas gerações.
O Plano Mirim segue com as mesmas características já conhecidas, mantendo o primeiro contato dos bebês com o Noroeste.
Já o Plano Norusquinha representa uma nova etapa na experiência infantil, permitindo que crianças de 2 a 12 anos acompanhem mais de perto o dia a dia do clube e desenvolvam uma relação afetiva com o futebol e com o Noroeste.
As modalidades do Plano Norusquinha funcionam da seguinte forma:
• Norusquinha Ouro: mensalidade de R$ 29,90.
• Norusquinha Prata, Norusquinha Sangue Rubro e Norusquinha Falange Vermelha: mensalidade de R$ 9,90 para dependentes de 2 a 12 anos.
Todos os planos Norusquinha possuem taxa de adesão única no valor de R$ 29,90. Entre os benefícios estão a identidade oficial como sócio-torcedor, participação em ações exclusivas e maior proximidade com o clube.
A adesão aos novos planos pode ser realizada de forma online, por meio do site: https://socionoroeste.eleventickets.com/#/
Os torcedores que preferirem o atendimento presencial podem realizar a adesão na Secretaria do Esporte Clube Noroeste, localizada na Rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.
Com a ampliação do programa, o Esporte Clube Noroeste reafirma seu compromisso com a torcida e com a construção de uma base sólida de futuros torcedores, incentivando o amor pelo clube desde a infância.
Reforçando que a adesão aos Planos Norusquinha é válida exclusivamente quando vinculada a um plano Ouro ou Prata do programa Sócio-Torcedor, ou da torcida organizada, sendo obrigatória a comprovação de parentesco direto com o titular (pai, mãe ou responsável legal).
Treino aberto
O Noroeste realiza neste sábado (31), às 16h15, no Estádio Alfredo de Castilho, um treino aberto para a imprensa e para a torcida noroestina. A atividade marca a reta final de preparação da equipe antes do confronto contra o Velo Clube, válido pela sexta rodada do Paulistão Casas Bahia 2026, que acontece no domingo (1), às 19h30.
O clube convida o torcedor a estar presente neste último treino antes da partida, apoiando o elenco e fortalecendo a união entre time e torcida em mais um momento importante da competição. A entrada da torcida será realizada pelos Portões C e D, com acesso pela Rua Wenceslau Braz. O Noroeste reforça o convite à imprensa e à torcida para acompanharem a atividade e viverem de perto o clima da preparação para o duelo.