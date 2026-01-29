O Esporte Clube Noroeste anuncia que, a partir desta quinta-feira (29), amplia seu programa de sócio-torcedor voltado ao público infantil. Além do já tradicional Plano Mirim, destinado a crianças de 0 a 2 anos, o clube passa a oferecer o Plano Norusquinha, voltado para crianças de 2 a 12 anos, com quatro modalidades: Norusquinha Ouro, Norusquinha Prata, Norusquinha Sangue Rubro e Norusquinha Falange Vermelha.

A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais as famílias do clube e incentivar a formação de novos torcedores desde cedo, consolidando a identidade alvirrubra entre as novas gerações.

O Plano Mirim segue com as mesmas características já conhecidas, mantendo o primeiro contato dos bebês com o Noroeste.