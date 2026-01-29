Faixa chega às plataformas na sexta-feira (30) e ganha clipe de estúdio no domingo seguinte, celebrando o groove como sensação, movimento e memória afetiva

O que faz o corpo balançar, cria conexão imediata e transforma música em experiência. É a partir dessa premissa que Mixdgroove, priojeto liderado por Marquinhos Amaral, apresenta o single “É o Groove”, disponível em todas as plataformas digitais na sexta-feira (30). A canção também ganha um clipe de estúdio, que será lançado no domingo seguinte, às 12h, no YouTube.

“É difícil definir exatamente o que é groove. Explicações teóricas falam de células rítmicas que se repetem, mas nessa música eu resumo dizendo que é o que faz o corpo balançar, aquela sensação boa quando a gente ouve uma música que gosta”, explica Marquinhos Amaral. A faixa nasce justamente desse lugar intuitivo, onde ritmo e prazer caminham juntos.

A sonoridade de “É o Groove” bebe diretamente do funk e do soul dos anos 1980, com referências que passam por Tim Maia, Toni Tornado, James Brown e Michael Jackson, sem abrir mão da brasilidade característica do projeto. “Não podia faltar a mistura brasileira com uma ‘escola de samba’ à la Mixdgroove em uma parte”, conta Marquinhos. Já na letra, a inspiração vem da memória familiar. “Falo dos bailes que rolavam na minha família, que eu não vivi, mas sempre ouvi as histórias.