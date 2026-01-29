Faixa chega às plataformas na sexta-feira (30) e ganha clipe de estúdio no domingo seguinte, celebrando o groove como sensação, movimento e memória afetiva
O que faz o corpo balançar, cria conexão imediata e transforma música em experiência. É a partir dessa premissa que Mixdgroove, priojeto liderado por Marquinhos Amaral, apresenta o single “É o Groove”, disponível em todas as plataformas digitais na sexta-feira (30). A canção também ganha um clipe de estúdio, que será lançado no domingo seguinte, às 12h, no YouTube.
“É difícil definir exatamente o que é groove. Explicações teóricas falam de células rítmicas que se repetem, mas nessa música eu resumo dizendo que é o que faz o corpo balançar, aquela sensação boa quando a gente ouve uma música que gosta”, explica Marquinhos Amaral. A faixa nasce justamente desse lugar intuitivo, onde ritmo e prazer caminham juntos.
A sonoridade de “É o Groove” bebe diretamente do funk e do soul dos anos 1980, com referências que passam por Tim Maia, Toni Tornado, James Brown e Michael Jackson, sem abrir mão da brasilidade característica do projeto. “Não podia faltar a mistura brasileira com uma ‘escola de samba’ à la Mixdgroove em uma parte”, conta Marquinhos. Já na letra, a inspiração vem da memória familiar. “Falo dos bailes que rolavam na minha família, que eu não vivi, mas sempre ouvi as histórias.
Quando eles vão aos shows, sempre mostram como era, com passinhos e muita animação”, afirma o músico que faz parte de uma família bastante musical, de onde despontaram artistas como Rodriguinho (ex-Travessos), Mr. Dan e Gaab.
Tendo o termo “groove” já no próprio nome do projeto, o single também funciona como uma espécie de resumo de toda a proposta apresentada até aqui. “Acho que essa música serve como uma explicação do que é a Mixdgroove”, afirma o músico, que ao longo dos últimos anos vem consolidando uma trajetória autoral marcada por misturas rítmicas, identidade brasileira e liberdade criativa.
Com 18 músicas já lançadas, a Mixdgroove entra em 2026 com planos de ampliar sua presença nos palcos e fortalecer o repertório autoral ao vivo. “A vontade é estar mais presente nos shows autorais e, quem sabe, gravar uma session ao vivo com essas músicas”, finaliza Marquinhos Amaral. A música “É o Groove”, de Mixdgroove, chega aos aplicativos de música nesta sexta-feira (30). O clipe de estúdio vai ao ar no YouTube do artista, domingo (1º), às 12h.
Mixdgroove é uma banda de um homem só. Este é o diferencial do cantor, compositor e multi-instrumentista Marquinhos Amaral, que carrega toda diversidade e pluralidade de um grupo na mistura de suas influências conquistadas em uma longa caminhada musical. Com suas releituras e seu trabalho autoral, o artista anima a noite paulistana – e até europeia – misturando, por exemplo, nomes como Djavan, Michael Jackson e Beyoncé em uma mesma música.