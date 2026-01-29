29 de janeiro de 2026
Emdurb terá mudanças na presidência e em diretorias nesta sexta

A Prefeitura de Bauru informa que a Emdurb terá mudanças na presidência e em duas diretorias a partir desta sexta-feira (30). Donizete do Carmo dos Santos assume a presidência da Emdurb. A Diretoria Financeira passa a ser ocupada por Eriton Correa, e a Diretoria de Limpeza Pública passa a ser ocupada por Valter dos Santos Dias.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev), que tinha Donizete do Carmo dos Santos como presidente, passará a ter Gilson Gimenes Campos como presidente interino. A definição definitiva sobre o cargo compete ao Conselho Curador da Funprev.

As alterações na estrutura administrativa ocorrem após a conclusão do relatório final da Corregedoria da Emdurb, no âmbito dos procedimentos internos adotados pela Administração Municipal. Os outros dois servidores citados responderão a processo interno da Corregedoria da Emdurb, que apura as responsabilidades dos mesmos.

