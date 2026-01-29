O Sebrae-SP lançou um canal oficial no WhatsApp voltado à divulgação estratégica de informações e serviços para empreendedores de Bauru e região. A iniciativa tem como objetivo ampliar e fortalecer a comunicação regional, reunindo em um único espaço conteúdos oficiais sobre ações, programas, cursos, eventos, capacitações e informações estratégicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios, com acesso rápido, prático e seguro às novidades do escritório regional em Bauru.

O canal oficial no WhatsApp é um espaço de comunicação institucional criado para divulgar informações confiáveis, atualizações e conteúdos relevantes diretamente aos seguidores, de forma rápida e segura. Por meio desse canal, o público passa a receber mensagens oficiais, sem interação individual ou conversas privadas, o que garante a organização, a transparência e a credibilidade das informações compartilhadas.

“O canal oferece mais uma oportunidade para que o empreendedor tenha acesso à agenda e às informações sobre as ações do Sebrae-SP em um único lugar, oficial e seguro. Nosso objetivo é aproximar ainda mais as soluções que o Sebrae-SP oferece aos empreendedores locais, fortalecer o relacionamento com esse público e reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios e com a democratização do acesso à informação”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP, Danielle de Matos Sousa.