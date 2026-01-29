O deputado federal e presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira, afirmou, na última quinta-feira (29), em Bauru, que a união dos partidos de direita seria a melhor opção para a eleição presidencial neste ano juntos na candidatura a presidente da República do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pereira esteve na cidade para a inauguração de seu escritório político em conjunto com o vereador Beto Móveis (Republicanos), que lançou sua pré-candidatura a deputado estadual.
“Não é a minha opinião, é o que diz o mundo político. Quando possível, o melhor seria que existisse união. A união fortaleceria esse campo. Não sendo possível, que haja disputa, o que é natural e normal, além de fazer parte da democracia, e que vá ao segundo turno aquele que tiver o melhor desempenho”, destaca o deputado.
Para Marcos Pereira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é a melhor opção para a candidatura à Presidência do país. “Ele é o mais preparado, mais equilibrado, mais ao centro e tem rejeição mais baixa. A rejeição de Flávio Bolsonaro (PL) passa de 50%. Ele é bem conhecido até por ser filho do ex-presidente. O Tarcísio ainda tem, por incrível que pareça, um desconhecimento de 40% da população brasileira, o que também permite que ele tenha uma rejeição baixa. E quando você tem desconhecimento, a rejeição diminui e existe margem para crescimento”, frisa Marcos Pereira.
No entanto, ele não acredita que Flávio Bolsonaro desista da candidatura para apoiar o governador Tarcísio de Freitas. “Ele já expressou isso algumas vezes, que a decisão do pai dele está tomada quanto ao apoio, e dificilmente iria contra Jair Bolsonaro. Então, penso que isso já está consolidado, a não ser que aconteça alguma reviravolta que não está no nosso horizonte”.
Apesar da definição do nome de Flávio Bolsonaro para a Presidência pelo PL, o Republicanos ainda não definiu qual candidato irá apoiar ou lançar. “Temos 46 deputados federais, cinco senadores, dois governadores, teremos vários candidatos a governo de Estado, ao Senado e chapa pura em todos os estados. Portanto, não é uma decisão pessoal minha ou de poucas pessoas, é uma decisão que precisa ser debatida dentro do partido”, informa o deputado.
Escritório em Bauru
Sobre a escolha de montar um escritório político na cidade, no Núcleo Mary Dota, Marcos Pereira destacou que o bairro é maior do que muitas cidades do Estado de São Paulo e do Brasil. “O vereador Beto Móveis é nosso pré-candidato a deputado estadual, é radicado e muito atuante aqui nessa região. Vamos fazer uma dobradinha nesta eleição”, destaca.
O partido pretende eleger oito deputados estaduais, quatro a cinco senadores, três ou quatro governadores e entre 50 e 60 deputados federais. “É extremamente importante que se tenha representações locais e regionais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, sempre que possível, também na Câmara dos Deputados”, afirma.
Segundo o vereador, a inauguração representa um novo momento em sua trajetória política. “Este espaço é do povo. É aqui que vamos ouvir, dialogar e trabalhar ainda mais por Bauru e pelo interior paulista. A presença do deputado Marcos Pereira reforça a seriedade e a força desse projeto”, destacou Beto Móveis.
Estiveram presentes na inauguração do escritório político o presidente do diretório municipal do Republicanos, vereador Edson Miguel; vereadores Cabo Helinho (PL) e Márcio Teixeira (PL); o prefeito de Agudos e coordenador regional do Republicanos, Rafael Lima, seu vice, Edersom Roberto Mainini (PP), vereadores de Agudos e correligionários.
O escritório fica na rua Tenente da Costa Valle, 1-05, no bairro Mary Dota.