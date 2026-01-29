O deputado federal e presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira, afirmou, na última quinta-feira (29), em Bauru, que a união dos partidos de direita seria a melhor opção para a eleição presidencial neste ano juntos na candidatura a presidente da República do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pereira esteve na cidade para a inauguração de seu escritório político em conjunto com o vereador Beto Móveis (Republicanos), que lançou sua pré-candidatura a deputado estadual.

“Não é a minha opinião, é o que diz o mundo político. Quando possível, o melhor seria que existisse união. A união fortaleceria esse campo. Não sendo possível, que haja disputa, o que é natural e normal, além de fazer parte da democracia, e que vá ao segundo turno aquele que tiver o melhor desempenho”, destaca o deputado.

Para Marcos Pereira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é a melhor opção para a candidatura à Presidência do país. “Ele é o mais preparado, mais equilibrado, mais ao centro e tem rejeição mais baixa. A rejeição de Flávio Bolsonaro (PL) passa de 50%. Ele é bem conhecido até por ser filho do ex-presidente. O Tarcísio ainda tem, por incrível que pareça, um desconhecimento de 40% da população brasileira, o que também permite que ele tenha uma rejeição baixa. E quando você tem desconhecimento, a rejeição diminui e existe margem para crescimento”, frisa Marcos Pereira.