Por meio da Secretaria de Habitação, a Prefeitura de Bauru avançou na redução do déficit habitacional com a aprovação de mais 600 unidades para famílias de baixa renda. A viabilização do projeto reflete o trabalho da primeira pasta exclusiva de habitação da história da cidade, instituída pela atual administração para planejar e executar políticas de moradia de forma técnica.

A iniciativa é resultado direto da criação da primeira Secretaria de Habitação da história da cidade, uma decisão da atual Administração que permitiu estruturar políticas públicas específicas, ampliar o planejamento e fortalecer o diálogo institucional para enfrentar, de forma organizada e eficiente, o déficit habitacional.

Além das novas unidades viabilizadas, a Prefeitura destaca que as obras de 400 moradias populares no Jardim Europa seguem em andamento, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a execução efetiva dos projetos habitacionais já em curso e com a ampliação contínua da oferta de moradias.