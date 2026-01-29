Por meio da Secretaria de Habitação, a Prefeitura de Bauru avançou na redução do déficit habitacional com a aprovação de mais 600 unidades para famílias de baixa renda. A viabilização do projeto reflete o trabalho da primeira pasta exclusiva de habitação da história da cidade, instituída pela atual administração para planejar e executar políticas de moradia de forma técnica.
A iniciativa é resultado direto da criação da primeira Secretaria de Habitação da história da cidade, uma decisão da atual Administração que permitiu estruturar políticas públicas específicas, ampliar o planejamento e fortalecer o diálogo institucional para enfrentar, de forma organizada e eficiente, o déficit habitacional.
Além das novas unidades viabilizadas, a Prefeitura destaca que as obras de 400 moradias populares no Jardim Europa seguem em andamento, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a execução efetiva dos projetos habitacionais já em curso e com a ampliação contínua da oferta de moradias.
A conquista das novas unidades é fruto de um amplo levantamento realizado pela Secretaria de Habitação, que mapeou programas habitacionais disponíveis nos âmbitos federal e estadual, em diálogo com o Ministério das Cidades, o Governo do Estado, o Governo Federal e em parceria com a Caixa Econômica Federal, agente fundamental na viabilização e execução dos empreendimentos habitacionais.
A partir desse trabalho planejado e responsável, a Prefeitura identificou a possibilidade de inclusão de Bauru no Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, por meio do Fundo de Arrendamento, o que viabiliza a construção de novas moradias voltadas às famílias que mais precisam do apoio do poder público.
A próxima etapa será o levantamento e a definição dos bairros que receberão os empreendimentos. Na sequência, a Prefeitura de Bauru, em parceria com a Caixa Econômica Federal, dará início ao chamamento para a construção das unidades habitacionais, com previsão de ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.
A viabilização dessas 600 moradias representa um marco na política habitacional do município, somando-se às ações já em andamento e reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a dignidade, a segurança e a qualidade de vida da população, além de promover desenvolvimento social e urbano.
A Prefeitura de Bauru reforça que seguirá atuando com planejamento, responsabilidade e compromisso social, buscando continuamente novas oportunidades, programas e parcerias que ampliem o acesso à moradia digna e garantam mais justiça social para a população.