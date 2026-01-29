O número de feminicídios registrados na região de Bauru caiu 23,08% em um ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Foram 10 casos registrados ao longo de 2025 em comparação com 13 no ano anterior.

O Governo de São Paulo estruturou uma rede de políticas públicas inovadoras para enfrentar a violência doméstica e garantir saúde, dignidade e autonomia às mulheres. Com o movimento SP Por Todas, o Estado ampliou o alcance das ações integradas, fortaleceu a rede de proteção e agora conta com 170 Salas de Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) 24 horas, 142 unidades de DDMs, criação da Cabine Lilás e o tornozelamento de acusados de agressão contra mulheres.

Desde 2023, houve crescimento de 21% em medidas protetivas, 11% em boletins de ocorrência de agressão. A atual gestão estadual criou de forma pioneira a Secretaria de Políticas para a Mulher, pasta que articula ações a serem implementadas com outros órgãos estaduais, incluindo iniciativas desenvolvidas com a Segurança Pública que geram impacto real.