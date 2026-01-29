O número de feminicídios registrados na região de Bauru caiu 23,08% em um ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Foram 10 casos registrados ao longo de 2025 em comparação com 13 no ano anterior.
O Governo de São Paulo estruturou uma rede de políticas públicas inovadoras para enfrentar a violência doméstica e garantir saúde, dignidade e autonomia às mulheres. Com o movimento SP Por Todas, o Estado ampliou o alcance das ações integradas, fortaleceu a rede de proteção e agora conta com 170 Salas de Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) 24 horas, 142 unidades de DDMs, criação da Cabine Lilás e o tornozelamento de acusados de agressão contra mulheres.
Desde 2023, houve crescimento de 21% em medidas protetivas, 11% em boletins de ocorrência de agressão. A atual gestão estadual criou de forma pioneira a Secretaria de Políticas para a Mulher, pasta que articula ações a serem implementadas com outros órgãos estaduais, incluindo iniciativas desenvolvidas com a Segurança Pública que geram impacto real.
Além disso, foi pioneira no uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores, que já ultrapassam 1.100. Atualmente, são 188 indivíduos monitorados com o dispositivo. Desde o início do projeto, 112 foram presos por descumprirem a restrição.
O aplicativo SP Mulher Segura soma 42,7 mil usuárias ativas, 1,6 mil boletins registrados e 6,9 mil acionamentos do botão de pânico (para acionamento policial imediato no caso de mulheres com medida protetiva).
Outra iniciativa criada em 2023, o Protocolo Não se Cale ampliou a rede de proteção com a capacitação de 135 mil profissionais de bares, restaurantes e eventos. A meta é alcançar 350 mil profissionais capacitados até 2026.
SP Por Todas
SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. Todas essas iniciativas e orientações estão agregadas no site: https://www.spportodas.sp.gov.br/sp-por-todas.
Leia mais: