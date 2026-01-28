O Esporte Clube Noroeste promove uma ação promocional especial voltada ao torcedor que pretende acompanhar o confronto diante do Santos pela sétima rodada do Paulistão Casas Bahia 2026 e, ao mesmo tempo, garantir de forma gratuita o ingresso para a partida entre Noroeste e Velo Clube, marcada para este domingo, 1 de fevereiro, às 19h30, no Estádio Alfredo de Castilho.

O jogo entre Noroeste e Santos será disputado no domingo, 8 de fevereiro, às 16h, também no Alfredão. O torcedor que adquirir o ingresso para esta partida até domingo, 1 de fevereiro, às 19h, horário em que a promoção se encerra, receberá automaticamente o ingresso para assistir ao duelo contra o Velo Clube, prazo que termina trinta minutos antes de a bola rolar, consolidando a promoção compre um jogo e assista dois.

A ação promocional é exclusiva para os setores destinados à torcida do Noroeste e não contempla, em nenhuma hipótese, o setor visitante. Para o confronto diante do Santos, os valores dos ingressos nos setores do Norusca são:

- Arquibancada Eucalipto com valor de R$ 200,00 para a inteira e R$ 100,00 para a meia-entrada

- Arquibancada Central com valor de R$ 250,00 para a inteira e R$ 125,00 para a meia-entrada

- Cadeira Coberta com valor de R$ 300,00 para a inteira e R$ 150,00 para a meia-entrada.