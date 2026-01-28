O Esporte Clube Noroeste promove uma ação promocional especial voltada ao torcedor que pretende acompanhar o confronto diante do Santos pela sétima rodada do Paulistão Casas Bahia 2026 e, ao mesmo tempo, garantir de forma gratuita o ingresso para a partida entre Noroeste e Velo Clube, marcada para este domingo, 1 de fevereiro, às 19h30, no Estádio Alfredo de Castilho.
O jogo entre Noroeste e Santos será disputado no domingo, 8 de fevereiro, às 16h, também no Alfredão. O torcedor que adquirir o ingresso para esta partida até domingo, 1 de fevereiro, às 19h, horário em que a promoção se encerra, receberá automaticamente o ingresso para assistir ao duelo contra o Velo Clube, prazo que termina trinta minutos antes de a bola rolar, consolidando a promoção compre um jogo e assista dois.
A ação promocional é exclusiva para os setores destinados à torcida do Noroeste e não contempla, em nenhuma hipótese, o setor visitante. Para o confronto diante do Santos, os valores dos ingressos nos setores do Norusca são:
- Arquibancada Eucalipto com valor de R$ 200,00 para a inteira e R$ 100,00 para a meia-entrada
- Arquibancada Central com valor de R$ 250,00 para a inteira e R$ 125,00 para a meia-entrada
- Cadeira Coberta com valor de R$ 300,00 para a inteira e R$ 150,00 para a meia-entrada.
O clube reforça que o setor visitante não faz parte da ação promocional e que os ingressos adquiridos por torcedores visitantes não dão direito ao ingresso do jogo contra o Velo Clube.
Para o setor visitante no duelo contra o Santos, os valores praticados serão:
- Arquibancada Benedito Eleutério com valor de R$ 250,00 para a inteira e R$ 125,00 para a meia-entrada.
Os ingressos podem ser adquiridos a qualquer tempo por meio do site https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home e também presencialmente na Secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Eleutério número 4-10 Vila Pacífico, com atendimento a partir desta quarta-feira (28) das 9h às 18h e no sábado das 9h às 12h.
O Noroeste também reforça a importância do programa Sócio Torcedor, que oferece benefícios exclusivos, acesso facilitado e vantagens especiais ao longo da temporada. A Secretaria do Clube segue atendendo normalmente sócios e interessados para esclarecimento de dúvidas e novas adesões, que também podem ser realizadas pelo link https://socionoroeste.eleventickets.com/#/.
Com o apoio da torcida nas arquibancadas, o Norusca conta com casa cheia nos confrontos diante do Velo Clube e do Santos, que serão os dois últimos jogos da equipe em casa nesta edição do Paulistão Casas Bahia 2026, fortalecendo o time na reta decisiva da competição.