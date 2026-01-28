28 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
GOVERNO FEDERAL

Ministério certifica 6 hospitais de ensino no SUS, HC entre eles

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hospital das Clínicas de Bauru
Hospital das Clínicas de Bauru

O secretário da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, assinou nesta quarta-feira (28), em Belo Horizonte, a certificação de seis hospitais de ensino no Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles o Hospital das Clínicas (HC) de Bauru. O ato aconteceu em Belo Horizonte, no Hospital Sofia Feldman, que também recebeu o certificado.

Os estabelecimentos são voltados para a formação na área da saúde e têm estágios para estudantes e residência médica para que os profissionais da área possam se desenvolver. São lugares com produção de conhecimento e inovação em saúde.

A certificação desta quarta-feira acontece de forma alinhada com o programa Agora Tem Especialistas, que busca a formação de novos especialistas e também a oferta de serviços de saúde de alta complexidade.

Além do Sofia Feldman, também receberam a certificação o Complexo Hospitalar Mater Dei?(MG),?Hospital das Clínicas de Bauru, Hospital?Universitário de Vassouras (RJ), Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (RJ) e?Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos (MG).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários