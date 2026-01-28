Como resultado da atuação do Ministério Público (MP), a Justiça condenou a 75 anos de prisão, em regime fechado, um homem que estuprou três enteadas nas cidades de Serra Azul e Brotas entre 2022 e 2023. As vítimas tinham 11, 9 e 5 anos à época dos fatos.

Na denúncia, o promotor Ilo Marinho Junior relatou que o réu viveu em união estável com a mãe das vítimas por três anos, período em que, aproveitando-se da ausência da companheira em casa, e valendo-se da relação de autoridade, cometeu os atos libidinosos de forma reiterada.

Segundo a Promotoria de Justiça, ele ameaçava as meninas dizendo que algo muito ruim aconteceria à mãe e às outras irmãs caso revelassem os fatos a alguém. A mãe das vítimas só descobriu os crimes em julho de 2023, acionando imediatamente Polícia Militar (PM) e Conselho Tutelar.