Após fechar um set equilibrado, o Sesi Vôlei Bauru abre a segunda parcial em ótima passagem de Dani Lins pelo saque, abrindo 0 a 5. O Brasília Vôlei usa seu tempo e se reencontra no set, conquistando a virada de bola e se aproveitando de erros do time bauruense, encostando no 8 a 9. Mantendo o set em equilíbrio, o Brasília Vôlei converte contra-ataque, empata no 14 a 14 e força a parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense segue com dificuldade no passe e trava na rede, parando novamente em 19 a 15. O Sesi Vôlei Bauru após a parada se recupera na parcial, com passagem incrível de Mayany pelo saque, forçando o pedido de tempo do mandante em 20 a 19. Mesmo com a interrupção, a central segue no saque, conta com erros do adversário na definição e, no contra-ataque de Isa Rocha, fecha em 20 a 25.

O terceiro set começa com o Brasília Vôlei tomando a liderança após erro do time bauruense e se aproveitando do contra-ataque para abrir 5 a 2 na parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense consegue voltar para o set, empata a parcial e a parcial volta a ser equilibrada, com pontos de ataque para os dois times. O mandante pontua em bloqueio, conta com erro bauruense e volta abrir vantagem em 17 a 14, no segundo tempo bauruense. Os erros do Sesi Vôlei Bauru aumentam durante o set e a vantagem cresce para 21 a 14, com o Brasília Vôlei parando após dois pontos em sequência no 21 a 16. O time de Bauru ameaça a reação, mas, na reta final, o Brasília Vôlei fecha no erro de saque do visitante em 25 a 22.

O quarto set é novamente de equilíbrio no início, com o Sesi Vôlei Bauru começando a frente, contando com erros do adversário, mas usando seu primeiro tempo após a virada do Brasília Vôlei em 9 a 8. A equipe da casa volta a pontuar em sequência durante o set, fazendo três pontos para abrir 14 a 12 no segundo tempo bauruense. Os dois times trocam pontos na parcial e a equipe da capital nacional abre 23 a 18 na reta final, contando com os erros do time de Bauru. Na reta final, o time bauruense ameaça uma reação, mas o Brasília Vôlei conquista a virada de bola e fecha em 25 a 23.