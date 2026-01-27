O Sesi Vôlei Bauru segue sem perder no returno da Superliga. Em partida adiantada da 18ª rodada da liga nacional, o time bauruense bateu o Brasília Vôlei em 3 sets a 2 (23x25; 20x25; 25x22; 25x23; 11x15) na noite dessa terça-feira, 27. O jogo foi disputado no ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília (DF).
Com a vitória somando dois pontos, o Sesi Vôlei Bauru alcança os 29 pontos e permanece na quinta colocação. O time bauruense conquistou sua décima vitória em 15 jogos.
O próximo desafio será novamente fora de casa, encerrando a sequência como visitante, contra o Fluminense. A partida será na sexta-feira, 30, às 20h, no Ginásio do Hebraica, com transmissão da Volleyball World TV.
Ao final da partida, a central Mayany foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Mayany e Diana foram as maiores pontuadoras do time bauruense, com 16 pontos. A dupla de centrais também dividiu a pontuação igual nos bloqueios, com cada atleta fazendo seis pontos no fundamento.
O jogo
No confronto fora de casa, o Sesi Vôlei Bauru foi com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Nia Reed e Léia.
O time de Brasília começa a partida em vantagem, com alta produção defensiva e convertendo os contra-ataques. O Sesi Vôlei Bauru, buscando se manter no set, para duas vezes em 6 a 2 e 10 a 3 e se reorganiza, conquistando a virada de bola e tendo ótima sequência de Mayany nos bloqueios para encostar no placar, forçando a parada do time da casa em 11 a 8. O time bauruense tem grande passagem de Kasiely nos saques, conta com erros do mandante e vira o jogo em 13 a 14 na segunda parada do adversário. A parcial se equilibra e se mantém muito disputada até a reta final, com os times trocando pontos em viradas de bola e o Sesi Vôlei Bauru se mantendo a frente. A equipe bauruense conquista a virada de bola decisiva e fecha em 23 a 25.
Após fechar um set equilibrado, o Sesi Vôlei Bauru abre a segunda parcial em ótima passagem de Dani Lins pelo saque, abrindo 0 a 5. O Brasília Vôlei usa seu tempo e se reencontra no set, conquistando a virada de bola e se aproveitando de erros do time bauruense, encostando no 8 a 9. Mantendo o set em equilíbrio, o Brasília Vôlei converte contra-ataque, empata no 14 a 14 e força a parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense segue com dificuldade no passe e trava na rede, parando novamente em 19 a 15. O Sesi Vôlei Bauru após a parada se recupera na parcial, com passagem incrível de Mayany pelo saque, forçando o pedido de tempo do mandante em 20 a 19. Mesmo com a interrupção, a central segue no saque, conta com erros do adversário na definição e, no contra-ataque de Isa Rocha, fecha em 20 a 25.
O terceiro set começa com o Brasília Vôlei tomando a liderança após erro do time bauruense e se aproveitando do contra-ataque para abrir 5 a 2 na parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense consegue voltar para o set, empata a parcial e a parcial volta a ser equilibrada, com pontos de ataque para os dois times. O mandante pontua em bloqueio, conta com erro bauruense e volta abrir vantagem em 17 a 14, no segundo tempo bauruense. Os erros do Sesi Vôlei Bauru aumentam durante o set e a vantagem cresce para 21 a 14, com o Brasília Vôlei parando após dois pontos em sequência no 21 a 16. O time de Bauru ameaça a reação, mas, na reta final, o Brasília Vôlei fecha no erro de saque do visitante em 25 a 22.
O quarto set é novamente de equilíbrio no início, com o Sesi Vôlei Bauru começando a frente, contando com erros do adversário, mas usando seu primeiro tempo após a virada do Brasília Vôlei em 9 a 8. A equipe da casa volta a pontuar em sequência durante o set, fazendo três pontos para abrir 14 a 12 no segundo tempo bauruense. Os dois times trocam pontos na parcial e a equipe da capital nacional abre 23 a 18 na reta final, contando com os erros do time de Bauru. Na reta final, o time bauruense ameaça uma reação, mas o Brasília Vôlei conquista a virada de bola e fecha em 25 a 23.
No tie-break, o Sesi Vôlei Bauru tem boa eficiência na virada de bola e pontua também no contra-ataque e bloqueio, abrindo 4 a 8 na virada de lado de quadra. A equipe da casa se recupera no set decisivo, pontua três vezes em sequência e força a parada bauruense em 7 a 8. O time de Bauru volta a abrir margem com erro de definição do adversário e, no contra-ataque de Kasiely, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 11 a 15.