Ao fim da partida, Bruninho foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 20 pontos.

A equipe de Bauru volta às quadras no dia 2 de fevereiro, segunda-feira, contra o Suzano Vôlei fora de casa, na Arena Suzano. A partida se inicia às 21h, válida pela 15ª rodada da Superliga 25-26, com transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

O Sesi Bauru está fora da disputa da Copa Brasil 2026. Em um jogo de muito equilíbrio, o time de Bauru foi superado por 3 sets a 1 (21x25; 25x16; 28x26; 27x25) na noite dessa terça-feira, 27, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). A partida foi válida pelas quartas de final do torneio.

Para o confronto eliminatório pela Copa Brasil, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Pedro, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.

A primeira parcial das quartas de final começa equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola, mas dificuldades nas sequências de saque, aumentando o número de erros no fundamento. O Sesi Bauru consegue virar o placar, aumenta a produção de contra-ataques e abre 14 a 17 na primeira parada do Vôlei Renata. O time de Bauru administra a vantagem e se aproveita dos erros campineiros, mas usa seu primeiro tempo após o primeiro ace do time de Campinas em 16 a 19. O Sesi Bauru mantém a eficiência na produção ofensiva e mantém a diferença até o fim, em ponto de Vaccari, para fechar em 21 a 25.

O segundo set começa com o Vôlei Renata crescendo nos saques, diminuindo os erros no fundamento e abrindo 8 a 3 na rápida parada do Sesi Bauru. A equipe visitante consegue se recuperar no set, crescendo nos contra-ataques e fazendo 12 a 10 no contra-ataque de Barreto. O time campineiro volta a pressionar nos saques, aumenta a vantagem novamente e, no 16 a 10, Anderson Rodrigues usa seu segundo tempo. A equipe da casa administra a vantagem, com boas passagens de saque e bloqueio, forçando os erros do Sesi Bauru que vê o adversário empatar o jogo ao levar o set em 25 a 16.