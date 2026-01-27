O Sesi Bauru está fora da disputa da Copa Brasil 2026. Em um jogo de muito equilíbrio, o time de Bauru foi superado por 3 sets a 1 (21x25; 25x16; 28x26; 27x25) na noite dessa terça-feira, 27, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). A partida foi válida pelas quartas de final do torneio.
A equipe de Bauru volta às quadras no dia 2 de fevereiro, segunda-feira, contra o Suzano Vôlei fora de casa, na Arena Suzano. A partida se inicia às 21h, válida pela 15ª rodada da Superliga 25-26, com transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.
Ao fim da partida, Bruninho foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 20 pontos.
O jogo
Para o confronto eliminatório pela Copa Brasil, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Pedro, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
A primeira parcial das quartas de final começa equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola, mas dificuldades nas sequências de saque, aumentando o número de erros no fundamento. O Sesi Bauru consegue virar o placar, aumenta a produção de contra-ataques e abre 14 a 17 na primeira parada do Vôlei Renata. O time de Bauru administra a vantagem e se aproveita dos erros campineiros, mas usa seu primeiro tempo após o primeiro ace do time de Campinas em 16 a 19. O Sesi Bauru mantém a eficiência na produção ofensiva e mantém a diferença até o fim, em ponto de Vaccari, para fechar em 21 a 25.
O segundo set começa com o Vôlei Renata crescendo nos saques, diminuindo os erros no fundamento e abrindo 8 a 3 na rápida parada do Sesi Bauru. A equipe visitante consegue se recuperar no set, crescendo nos contra-ataques e fazendo 12 a 10 no contra-ataque de Barreto. O time campineiro volta a pressionar nos saques, aumenta a vantagem novamente e, no 16 a 10, Anderson Rodrigues usa seu segundo tempo. A equipe da casa administra a vantagem, com boas passagens de saque e bloqueio, forçando os erros do Sesi Bauru que vê o adversário empatar o jogo ao levar o set em 25 a 16.
A terceira parcial começa muito equilibrada, com os times trocando virada de bola e mantendo a equidade no placar. O Vôlei Renata pontua no bloqueio e consegue a primeira vantagem expressiva, abrindo 15 a 12 e levando à parada do Sesi Bauru. O time de Bauru consegue boa sequência, com Bender pontuando duas vezes seguidas e encosta no 17 a 16 no primeiro tempo campineiro. O set segue extremamente disputado, com pontos longos e as viradas de bola eficientes. Os dois times trocam pedidos de tempo, com o Sesi Bauru parando em 22 a 21 após longo rally, e o Vôlei Renata usando sua parada no 22 a 23, após grande saque de Guiga. O set se estende com trocas de viradas de bola, e o Vôlei Renata fecha em 28 a 26 com ponto de bloqueio.
No quarto set, o time da casa abre vantagem em boa passagem de Bruninho pelo saque, pontuando no fundamento e administrando a vantagem de quatro pontos durante a parcial. As equipes seguem trocando pontos, e o Sesi Bauru cresce defensivamente, pontua nos bloqueios e empata no 17 a 17 após ponto de Johan, forçando a parada do Vôlei Renata. O Sesi Bauru assume a liderança após grande ponto de contra-ataque com Gui Araújo, tendo 22 a 23 no pedido de tempo campineiro. A parada tem efeito, levando à virada de bola e erro do time bauruense na sequência, virando em 24 a 23 na última parada do set. O set se estende mais uma vez e os times trocam pontos, com o Vôlei Renata fechando o jogo em 27 a 25.
Copa Brasil 2026 de Vôlei Masculino
Quartas de Final
Vôlei Renata 3 x 1 Sesi Bauru I 27/01 I Ginásio do Taquaral, Campinas (SP)