O Sesi Bauru (masculino) começará sua participação na Copa Brasil 2026 nesta terça-feira (27). O time de Bauru enfrenta o Vôlei Renata nas quartas de final do torneio, em jogo único eliminatório disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas. A partida começa às 18h30 e tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV. Já o Sesi Vôlei Bauru (feminino) começou o segundo turno da Superliga 25-26 com três vitórias e quer seguir invicto na competição. O próximo desafio será contra o Brasília Vôlei, em confronto adiantado da 18ª rodada. A partida será nesta terça, também às 18h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília, com transmissão da Volleyball World TV.

Sesi Bauru

O time de Bauru chega para a partida após grande vitória por 3 sets a 2 contra o Itambé Minas na Superliga 25-26. A equipe campineira também vem de vitória, por 3 sets a 0 contra o Viapol Vôlei São José, em casa.

A disputa das quartas de final da Copa Brasil é feita em jogo único e eliminatório entre as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga. Os times de melhor campanha têm a vantagem de jogar em casa e, sendo assim, o Sesi Bauru (8º) estreará como visitante contra o Vôlei Renata (1º). O vencedor se classifica para a fase final, disputada em Londrina (PR) nos dias 7 e 8 de março.