O Sesi Bauru (masculino) começará sua participação na Copa Brasil 2026 nesta terça-feira (27). O time de Bauru enfrenta o Vôlei Renata nas quartas de final do torneio, em jogo único eliminatório disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas. A partida começa às 18h30 e tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV. Já o Sesi Vôlei Bauru (feminino) começou o segundo turno da Superliga 25-26 com três vitórias e quer seguir invicto na competição. O próximo desafio será contra o Brasília Vôlei, em confronto adiantado da 18ª rodada. A partida será nesta terça, também às 18h30, no Ginásio do Sesi Taguatinga, em Brasília, com transmissão da Volleyball World TV.
Sesi Bauru
O time de Bauru chega para a partida após grande vitória por 3 sets a 2 contra o Itambé Minas na Superliga 25-26. A equipe campineira também vem de vitória, por 3 sets a 0 contra o Viapol Vôlei São José, em casa.
A disputa das quartas de final da Copa Brasil é feita em jogo único e eliminatório entre as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga. Os times de melhor campanha têm a vantagem de jogar em casa e, sendo assim, o Sesi Bauru (8º) estreará como visitante contra o Vôlei Renata (1º). O vencedor se classifica para a fase final, disputada em Londrina (PR) nos dias 7 e 8 de março.
Na temporada, Sesi Bauru e Vôlei Renata já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada equipe. O time de Bauru venceu em casa, por 3 sets a 2, na primeira fase do Paulista 2025. Já a equipe de Campinas saiu vitoriosa no primeiro turno da Superliga, em casa, por 3 a 0.
O Sesi Bauru alcançou as semifinais nas duas últimas edições da Copa Brasil. Na edição de 2024, venceu em casa o Suzano Vôlei em 3 sets a 0. Já na última temporada, a equipe de Bauru bateu o Praia Clube, em Uberlândia, também por 3 a 0. Em sua história, o Sesi-SP já chegou à final em quatro edições (2014, 2017, 2018 e 2020), mas ainda busca seu primeiro título.
Sesi Vôlei Bauru
Na Superliga, o time bauruense venceu os confrontos contra o Renasce Sorocaba, por 3 a 1, Batavo Mackenzie (3 a 0) e Paulistano Barueri (3 a 0). Com as vitórias, o Sesi Vôlei Bauru chegou aos 27 pontos, com campanha de nove vitórias e cinco derrotas. O Brasília Vôlei ainda busca sua primeira vitória no ano, com derrota na última rodada por 3 a 2 para o Osasco São Cristóvão Saúde. O time da capital nacional tem 12 pontos na nona colocação, com quatro vitórias e dez derrotas.
Em caso de vitória somando três pontos, o Sesi Vôlei Bauru tem chance de entrar no G4 da Superliga. Além de vencer sua partida, o time bauruense dependerá do resultado do Osasco São Cristóvão Saúde, que também joga no dia 27 em partida adiantada da sétima rodada do returno, contra o Sesc RJ Flamengo. A equipe osasquense tem 30 pontos e ocupa a quarta colocação.
No primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru fez um jogo dominante em casa e venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 0. Diana foi eleita a melhor jogadora da partida, sendo também a maior pontuadora com 12 pontos. A distribuição ofensiva foi destaque, com outras três atletas chegando em dois dígitos na pontuação (Acosta, com 11, e Bruna e Mayany, com 10).