A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 387 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Acabador de fibra de vidro – 2 vagas
Ajudante – 5 vagas
Ajudante cozinha – 2 vagas
Ajudante cozinha/atendimento – 1 vaga
Ajudante de mecânico de manutenção – 1 vaga
Ajudante de motorista – 1 vaga
Almoxarifado/estoque – 2 vagas
Analista de Escrita Fiscal – 1 vaga
Aprendiz – 19 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de compras – 1 vaga
Assistente de Faturamento – 1 vaga
Assistente de instalação de motobomba e perfurações de poços – 2 vagas
Assistente Técnico de Engenharia – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de vendas – 2 vagas
Atendimento ao cliente – estágio – 200 vagas
Auxiliar Administrativo – 2 vagas
Auxiliar de comércio (9h às 17h20) – 2 vagas
Auxiliar de comércio (13h40 às 22h) – 2 vagas
Auxiliar de escritório – 1 vaga
Auxiliar de estoque e expedição – 1 vaga
Auxiliar de lavanderia – 1 vaga
Auxiliar de PCP – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 6 vagas
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Auxiliar Técnico I – 1 vaga
Carpinteiro – 2 vagas
Consultor de vendas - exclusivo PCD – 1 vaga
Consultor digital – 2 vagas
Correspondente bancário – 15 vagas
Cozinheira – 1 vaga
Cuidador de idosos – 2 vagas
Cuidador social – 8 vagas
Desenhista – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Eletricista de autos – 1 vaga
Eletromecânico de refrigeração – 4 vagas
Encarregado de obras – 1 vaga
Encarregado de oficina – 1 vaga
Escola de motoristas carreteiros – Carsten – 8 vagas
Estágio Direito – 2 vagas
Estágio Estudantes de Ciências Contábeis ou Técnico em Contabilidade – 1 vaga
Estágio para Alunos de Ciências Contábeis – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Biomedicina – 4 vagas
Estágio Biomedicina – 4 vagas
Estágio de PCP – 1 vaga
Instalador acessórios – 1 vaga
Instalador de tubulação ar/água – 1 vaga
Lavador de autos – 2 vagas
Líder de equipe II – 2 vagas
Manutenção predial – 5 vagas
Mecânico – 2 vagas
Motorista carreteiro – 2 vagas
Motorista de caminhão ¾ – 1 vaga
Motoboy/entregador – 2 vagas
Operacional e comercial ramos elementares – 1 vaga
Operacional e comercial varejo – 2 vagas
Operador de máquina 1 – 2 vagas
Operador de máquinas leves – 2 vagas
Operador de prensa excêntrica e dobradeira – 1 vaga
Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 3 vagas
Parceria - SDR Jurídico – 1 vaga
Pedreiro – 8 vagas
Pedreiro especialidade em granilite – 2 vagas
Professor de Desenho – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Recepcionista - hotel 12x36 – 3 vagas
Social media – 1 vaga
Supervisora comercial – 1 vaga
Técnico de telecomunicação – 4 vagas
Técnico em eletrônica – 3 vagas
Técnico em refrigeração – 1 vaga
Torneiro convencional – 2 vagas
Torneiro mecânico – 2 vagas
Vendedor interno – 1 vaga
Vendedor interno/televendas – 4 vagas
Vendedora – 1 vaga