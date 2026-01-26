O Noroeste se reapresentou no início da tarde desta segunda-feira (26), após atuar em Campinas no último sábado (24), quando empatou por 2 a 2 com a Ponte Preta. Os gols do Alvirrubro foram marcados por Denner, que marcou pela primeira vez com a camisa do Noroeste, e Carlão.
Autor do primeiro gol da equipe na partida e de seu primeiro pelo clube, Denner demonstrou satisfação pelo momento, mas destacou o foco na sequência da competição.
“Fiquei muito feliz em marcar meu primeiro gol com a camisa do Noroeste. Sabemos que o empate não foi o resultado que queríamos, mas agora é seguir trabalhando forte. Ainda temos mais três jogos pela frente e tenho convicção de que vamos deixar a nossa torcida orgulhosa, já começando no próximo jogo contra o Velo Clube”, afirmou o meia.
Após uma intensa sequência de jogos, o elenco teve no domingo (25) o primeiro dia de descanso desde o início do Paulistão Casas Bahia 2026. Até então, o Noroeste vinha de uma maratona de cinco partidas consecutivas, disputadas com intervalo médio de um jogo a cada três dias.
Visando a sequência da competição, o elenco iniciou os trabalhos no Centro de Alta Performance, onde realizou uma ativação física antes de seguir para o campo. Na parte técnica, os jogadores aprimoraram movimentações, marcações, construção de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações.
Apesar de ocupar a 15ª posição na classificação, o Noroeste está a apenas três pontos da zona de classificação, reflexo do grande equilíbrio do Paulistão 2026.
O próximo compromisso do Noroeste será no domingo, 1º de fevereiro, às 16h, diante do Velo Clube, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.