O Noroeste se reapresentou no início da tarde desta segunda-feira (26), após atuar em Campinas no último sábado (24), quando empatou por 2 a 2 com a Ponte Preta. Os gols do Alvirrubro foram marcados por Denner, que marcou pela primeira vez com a camisa do Noroeste, e Carlão.

Autor do primeiro gol da equipe na partida e de seu primeiro pelo clube, Denner demonstrou satisfação pelo momento, mas destacou o foco na sequência da competição.

“Fiquei muito feliz em marcar meu primeiro gol com a camisa do Noroeste. Sabemos que o empate não foi o resultado que queríamos, mas agora é seguir trabalhando forte. Ainda temos mais três jogos pela frente e tenho convicção de que vamos deixar a nossa torcida orgulhosa, já começando no próximo jogo contra o Velo Clube”, afirmou o meia.