A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, abre nesta segunda-feira (26) as inscrições para o comércio ambulante no Carnaval 2026, que ocorrerá na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na Secretaria de Aprovação de Projetos, até quarta-feira (29). Serão disponibilizados 35 espaços de 3,00m x 3,00m para barracas, e outros 25 espaços de 2,50 x 6,00m para trailers. Estes espaços serão objeto de sorteio, para interessados que, obrigatoriamente, residam em Bauru.

Os interessados deverão comparecer na Supervisão Fiscal de Comércios e Eventos da Secretaria de Aprovação de Projetos, na rua Wenceslau Braz, 8-8 (antiga CPFL), de 26 a 29 de janeiro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, munidos de CNH ou RG e CPF (original e cópia), além do comprovante de residência da cidade de Bauru em nome do titular/interessado (original e cópia). A pasta esclarece que somente os interessados poderão se inscrever, portanto não será realizado cadastramento em nome de terceiros e será admitido apenas um cadastro por titular/endereço.

DESTINAÇÃO DOS ESPAÇOS