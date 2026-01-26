Uma cena rotineira na região central de Bauru voltou a se repetir neste sábado (24), quando um porco foi flagrado revirando lixo em alguns cruzamentos, entre eles o das ruas Rio Branco e Marcondes Salgado. O animal circulava pelo local, procurando alimento e deixando rastro de sujeira, por volta das 17h30.

A criação de animais em perímetro urbano, no entanto, é proibida por lei municipal. Ao transitarem livremente, eles também podem provocar acidentes de trânsito. Conforme a Lei nº 7.055/2018, amplamente divulgada pelo JCNET, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano de Bauru, sob risco de o responsável pagar multa e taxa (com acréscimo de IPCA) pelos serviços de remoção e registro. Além disso, o tutor do animal levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ainda deve arcar com a diária, limitada a cinco dias.

Em caso de denúncias, a população pode acionar o CCZ pelo telefone 3103-8050.