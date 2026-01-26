A prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi reempossada no cargo nesta segunda-feira (26), após um período de nove dias de licença. A chefe do Executivo de Bauru viajou para os EUA com o esposo Renato Purini, Secretário de Governo. De 17 a 25 de janeiro, o vice-prefeito Orlando Costa Dias (PSD) foi o prefeito em exercício de Bauru. A assinatura do termo de reempossamento aconteceu na Câmara Municipal.

Estiveram presentes os vereadores membros da Mesa Diretora da Casa de Leis, formada pelo presidente Markinho Souza (MDB), primeiro secretário André Maldonado (PP) e segundo secretário Dário Dudário (PSD). Também participaram da posse, como secretário, Renato Purini, e o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari.