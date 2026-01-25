O Corinthians batalhou em Rio Claro, contou com a estrela de Yuri Alberto e venceu o Velo Clube por 1 a 0, neste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Depois de um jogo apertado, Yuri Alberto apareceu aos 45 minutos do segundo tempo para dar a vitória. O Corinthians foi com um time misto, e o camisa 9 saiu do banco.

A vitória impulsiona o Corinthians para a 4ª colocação, com 8 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Já o Velo Clube segue em situação complicada, em 13º lugar e com 4 pontos, mesma pontuação que o Noroeste, que abre o Z2; o Velo tem uma vitória a mais.