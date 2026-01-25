Em um jogo de poucas chances perigosas e muita disputa pela bola, Santos e Bragantino empataram por 0 a 0 na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.
O resultado é ruim para os dois times. O Santos chega ao quarto jogo sem vitória e segue fora da zona de classificação para as quartas, com 6 pontos, em 9º lugar. Já o Bragantino ficou com 11 pontos e perdeu a chance de retomar a liderança do Palmeiras, que tem 12 -o Novorizontino ainda pode ultrapassar os dois.
Ambas as equipes voltam a campo na quarta-feira, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O Santos visita a Chapecoense, às 20h (de Brasília), enquanto o Bragantino encara o Coritiba uma hora antes, também fora de casa.
Santos em Itaquera?
O Peixe mandou a partida deste domingo na Neo Química Arena por um acordo que fez com o Corinthians, que vai usar a Vila Belmiro na estreia do Brasileirão contra o Bahia, na quarta-feira. Esta não foi a primeria vez que Santos e Bragantino se enfrentaram no estádio de Itaquera pelo Paulistão.
Na semifinal de 2024, o Alvinegro Praiano também usou a Neo Química Arena para encarar o Massa Bruta, e saiu como vencedor, por 3 a 1. Na final, o Peixe foi vice-campeão para o Palmeiras. Mas no duelo de hoje o Santos não teve a mesma sorte. Embora tenha feito um início de jogo superior, a equipe santista não conseguiu repetir o desempenho no segundo tempo num jogo que foi mais brigado do que criativo.
Como foi o jogo
O Santos começou melhor na partida, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances perigosas. Na melhor chegada, Luan Peres desviou cruzamento e Alix Vinícius quase fez contra. Os visitantes responderam em bola longa que Lucas Barbosa deu casquinha para Sasha. O atacante do Massa Bruta pegou de primeira e exigiu de Gabriel Brazão.
A pausa para hidratação esfriou as duas equipes, que passaram a duelar mais e criar menos. As únicas oportunidades foram já na reta final do primeiro tempo, em finalizações para fora de Vinicinho e Gabigol.
O Bragantino voltou superior do intervalo e mandou uma bola no travessão de Brazão. Após tentativa de cabeçada de Lucas Barbosa, Sasha pegou em cheio e deixou o gol balançando. As disputas continuaram quentes entre os jogadores, que passaram a reclamar e dar entradas mais fortes.
A metade final do segundo tempo continuou com chances escassas. Na única oportunidade que o Peixe teve, Gabigol tentou de fora da área, mas mandou por cima do gol. Já o Bragantino assustou com Lucas Barbosa, que cabeceou quase sem querer já no chão e mandou à direita do gol.
Já aos 45 minutos, Brazão ainda teve que salvar o Santos. Matheus Fernandes deu linda bola enfiada, e Fernando ficou cara a cara com o goleiro o Peixe. Brazão saiu em X e evitou a derrota.
Ficha técnica
Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino
Campeonato Paulista - 5ª rodada
Data: 25/01/2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitra: Daiane Muniz
Assistentes: Danilo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral
Cartões amarelos: Escobar (SAN); Gabriel, Nacho Sosa, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (RBB)
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Zé Rafael (Robinho Jr) e Gabriel Menino (Tomás Rincón); Miguelito (Rollheiser), Lautaro Díaz (Mateus Xavier) e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Bragantino: Cleiton; Agustín Sant'anna (Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Gustavinho (Nacho Sosa); Lucas Barbosa, Vinicinho (Mosquera) e Eduardo Sasha (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.