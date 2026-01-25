A domesticação de animais foi um fator importante para a evolução do homem. A mão de obra desses bichos, como, por exemplo, o processo de fabricação de roupa com a pelagem da ovelha, avançou de modo a evoluir toda a sociedade. Mas quais são os animais domésticos e o que os define?

Um animal é doméstico quando vive em situação de domesticação, ou seja, um bicho que serve de propósito para o trabalho, que pode ser utilizado como fonte de alimento ou é um animal de estimação.

Isso quer dizer que na lista de animais domésticos entram cavalos, ovelhas, gados, cães, patos, galinhas, gatos, porcos, hamsters, abelhas e outros.