Na outra ponta, a colaboração entre setores aumenta e ferramentas de ponta auxiliam no combate a inimigos comuns. Confira as principais tendências de Fraude a serem observadas ao longo de 2026, segundo a LexisNexis Risk Solutions.

As empresas enfrentam hoje um ambiente de segurança complexo e perigoso, com organizações criminosas globais utilizando poderosas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a criação de identidades sintéticas incrivelmente realistas.

1 - A fraude de primeira parte duplicou no último ano, complicando os desafios de segurança.

A fraude de primeira parte aumentou rapidamente no último ano, representando 36% de todos os tipos de fraude na LexisNexis® Digital Identity Network®, e é uma fonte emergente de perigo dentro das empresas, onde pode ser confundida com inadimplência ou fraude de identidade sintética. Nesse contexto, o desenvolvimento de um identificador único global para cada identidade que interage com as instituições pode ajudá-las a compreender melhor a intenção por trás da atividade do cliente, o que é fundamental para combater fraudes de primeira parte.

2 - A fraude tornou-se uma atividade profissional, impulsionada por marketplaces da dark web que oferecem todas as ferramentas e táticas como um serviço pronto para uso.