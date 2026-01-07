As empresas enfrentam hoje um ambiente de segurança complexo e perigoso, com organizações criminosas globais utilizando poderosas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a criação de identidades sintéticas incrivelmente realistas.
Na outra ponta, a colaboração entre setores aumenta e ferramentas de ponta auxiliam no combate a inimigos comuns. Confira as principais tendências de Fraude a serem observadas ao longo de 2026, segundo a LexisNexis Risk Solutions.
FRAUDES
1 - A fraude de primeira parte duplicou no último ano, complicando os desafios de segurança.
A fraude de primeira parte aumentou rapidamente no último ano, representando 36% de todos os tipos de fraude na LexisNexis® Digital Identity Network®, e é uma fonte emergente de perigo dentro das empresas, onde pode ser confundida com inadimplência ou fraude de identidade sintética. Nesse contexto, o desenvolvimento de um identificador único global para cada identidade que interage com as instituições pode ajudá-las a compreender melhor a intenção por trás da atividade do cliente, o que é fundamental para combater fraudes de primeira parte.
2 - A fraude tornou-se uma atividade profissional, impulsionada por marketplaces da dark web que oferecem todas as ferramentas e táticas como um serviço pronto para uso.
A dark web há muito tempo oferece aos criminosos uma maneira discreta de se envolverem em todos os tipos de atividades ilícitas. Mas, como revelou uma pesquisa encomendada pela LexisNexis® Risk Solutions, essa coleção de marketplaces individuais se tornou, na prática, um marketplace de autoatendimento tanto para fraudadores individuais quanto para redes criminosas.
Utilizando criptomoedas e outras formas de armazenamento de valor baseadas em blockchain, criminosos compram e vendem identidades sintéticas prontas, contas bancárias, contas de "laranjas" e uma grande quantidade de dados pessoais, frequentemente roubados em vazamentos de dados.
3 - As "mulas de dinheiro" são cruciais para a fraude no espaço digital, mas seu comportamento as denuncia às equipes de segurança.
A compreensão sobre o papel vital que as redes de "mulas" desempenham na lavagem de dinheiro obtido de forma fraudulenta está crescendo. Essas redes estão se tornando mais complexas, com uma média de 15 "mulas" por rede, mas os profissionais de segurança estão intensificando seus esforços para desmantelá-las e privar os criminosos de seus serviços.
Mulas cúmplices, recrutadas e exploradas movimentam dinheiro rapidamente e por diversos canais, incluindo bancos, corretoras de criptomoedas e plataformas de jogos. Mas análises modernas e poderosas ajudam os bancos a identificar os sinais reveladores da atividade de "mulas", permitindo que impeçam a movimentação de dinheiro ilícito e desmantelem essas organizações criminosas.
4 - Em um mundo de identidades multidimensionais, abraçar a complexidade é fundamental para conectar sinais em diferentes canais e formar uma visão de identidade unificada que os fraudadores não consigam explorar facilmente.
Verificar clientes de forma confiável hoje em dia significa analisar conjuntos de dados cada vez maiores e mais complexos que representam aspectos da identidade física e digital de cada pessoa, incluindo localização, dispositivos, padrões de comportamento e histórico. Consequentemente, o próprio conceito de identidade tornou-se bastante complexo de avaliar, representando um desafio para empresas que precisam ser capazes de verificar clientes de forma rápida e confiável em qualquer escala.
Para frustrar as redes criminosas com sucesso, é necessário avaliar cuidadosamente os dados contextuais e aplicar tecnologia de cruzamento de dados para criar pontuações de risco dinâmicas. Assim, cada empresa precisa montar a solução modular perfeita que se adapte ao seu modelo de negócios, para que possa tomar decisões de verificação confiáveis na velocidade necessária para o crescimento do mercado.
5 - Os pagamentos digitais estão trazendo rapidez e conveniência para os consumidores em todo o mundo.
Novos sistemas e mecanismos de pagamento estão surgindo em todo o mundo, com o uso de carteiras digitais previsto para atingir 61% em 2027 e o setor de neobancos projetado para alcançar US$ 2 trilhões até 2030. Opções "Buy-now-pay-later" (BNPL) e inovações como o Faster Payments System do Reino Unido, o PIX do Brasil e os super-apps que compõem o ecossistema financeiro completo da China estão nos aproximando cada vez mais de um mundo onde todos terão acesso instantâneo ao dinheiro e crédito.
No entanto, cada novo sistema de pagamento adotado exige um período de adaptação para as organizações participantes, e essa lacuna pode ser explorada, pelo menos temporariamente, por organizações criminosas ágeis. É fundamental que as instituições financeiras encontrem soluções de segurança que incluam tecnologia de vinculação avançada para que possam construir uma visão centralizada da atividade dos clientes.
6 - Existe uma corrida armamentista em curso entre a IA "boa" e a IA "má".
Estima-se que 85% dos casos de fraude de identidade envolvam ferramentas de IA generativa atualmente, à medida que os fraudadores aprimoram freneticamente seus documentos de identidade falsificados (deepfakes), vídeos de selfies e outros esquemas para tentar burlar cada vez mais as verificações de KYC (Conheça Seu Cliente). Empresas legítimas que buscam aproveitar equipes enxutas para se manterem à frente dessas ameaças em constante evolução não têm outra opção senão usar suas próprias ferramentas baseadas em IA.
A luta não é justa, pois os criminosos não são obrigados a usar a IA de forma responsável; por exemplo, a imparcialidade, a eliminação de vieses e o cumprimento das regulamentações não estão em suas prioridades. No entanto, as poderosas soluções de IA atuais, nas mãos de empresas legítimas, estão ajudando-as a melhorar o desempenho em diversas tarefas, como a detecção de padrões de fraude e a análise e comparação de dados complexos de identidade em larga escala.
7 - A colaboração de dados se dissemina, ajudando as empresas a multiplicar seus esforços antifraude.
O valor do compartilhamento de dados e informações sobre fraudes entre várias empresas (dentro dos limites da regulamentação e da proteção da privacidade) de forma bem organizada é inestimável. A combinação de dados de redes colaborativas físicas e digitais melhora a detecção de fraudes em 43% em comparação com abordagens isoladas. Os dados locais de cada membro contribuem para um conjunto de dados interconectados em nível regional e global que gera valor em tempo real, por exemplo, ajudando a identificar redes de "laranjas" a tempo de alertar outras organizações-membros que possam ser alvos.