Com a chegada do Verão, não é novidade que os cuidados com as plantas precisam ser redobrados. Apesar dos incríveis dias ensolarados, que tornam o jardim ainda mais atrativo, o calor favorece a perda excessiva de água e pode comprometer a saúde das espécies.

Isso ocorre porque as altas temperaturas e o sol a pino aceleram a evaporação, fazem o solo perder umidade rapidamente e intensificam a transpiração das plantas.

Dessa forma, para manter o equilíbrio, muitas espécies necessitarão de regas mais frequentes nesse período.