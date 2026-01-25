A viagem para a Amazônia é uma experiência única, em um lugar repleto de cenários deslumbrantes e com uma paisagem absolutamente natural. Trata-se de uma viagem inesquecível onde é possível explorar a riqueza da floresta amazônica com a sua biodiversidade inigualável, repleta de animais e plantas raras.
Os amantes da natureza e da aventura têm na Amazônia a oportunidade da descoberta por minuto, numa das maiores florestas úmidas do mundo, com mais de 30 mil espécies de plantas e 6.400 Km de extensão do rio Amazonas, que atravessa vários estados brasileiros e oito países.
A regra é conhecer a Amazônia no seu tempo. Mas, para explorar plenamente a floresta, participar de passeios, visitar comunidades locais, aproveitar a deliciosa e exuberante gastronomia e ainda conseguir apreciar a rica biodiversidade da região é recomendável pelo menos 5 dias de viagem.
Há quem diga que uma semana é o tempo ideal, mas você também pode optar por roteiros mais imersivos e ficar um tempo a mais na região.
Há espaço para conhecer a Amazônia o ano inteiro, mas é bom lembrar que a paisagem muda completamente de acordo com a época do ano e isso ajuda a definir o tipo de turismo a ser oferecido em cada estação.
De dezembro a maio, as chuvas provocam as cheias dos rios transformando o cenário num ambiente ideal para passeios de barco e outras aventuras exóticas na floresta.
Nos outros meses, com o tempo mais seco, os visitantes partem em caminhadas pelas trilhas e praias fluviais em busca das melhores experiências pelo ecoturismo na floresta Amazônica.
COMO CHEGAR
O jeito mais rápido de chegar ao norte do país é por via aérea. Há voos diretos para a capital Manaus saindo de várias capitais do Brasil. Depois, basta organizar o transporte pelo interior da Floresta Amazônica feito por meio de aviões menores, barcos ou veículos particulares com guias ou agências especializadas.
Esta é uma região em que é fundamental ter a companhia de guias experientes para que a viagem seja feita de modo seguro adotando práticas sustentáveis de Turismo.
O primeiro passo para organizar o roteiro de viagem perfeito para a Amazônia é definir quantos você vai ficar na região. A dica é que sua viagem comece ou termine em Manaus, onde há mais estrutura para os passeios e hotéis.
Lá é possível visitar o Teatro Amazonas, construído no século XIX, além de conhecer o Museu do Seringal, que aborda o ciclo da borracha. Além disso, também terá a oportunidade de mergulhar em uma das 100 cachoeiras da região.
ACAMPAR NA MATA
Acampar na floresta amazônica pode ser uma experiência nova e imersiva até para os viajantes mais experientes. Com a orientação de guias especializados, aproveite para explorar a fauna e flora locais, normalize dormir em redes ou tendas e aprenda técnicas de sobrevivência.
Esta pode ser uma chance única para vivenciar a cultura da floresta amazônica e aprender sobre o processo de preparação da farinha de mandioca e a colheita da castanha do pará.
DESTINOS DE BARCO
Para além de explorar as belezas em terra da floresta amazônica, também é possível apreciar a vasta paisagem durante um passeio de barco.
Você pode fazer isso em cruzeiros fluviais a bordo de pequenas embarcações ou contratando barcos devidamente equipados para navegar pelos rios amazônicos, o que proporciona vistas espetaculares de áreas remotas da floresta.
Nestas visitas guiadas você pode conhecer mais sobre as características da Amazônia, com a sua fauna variada, além de ouvir sobre as famosas histórias dos botos-cor-de-rosa, que raramente são vistos, mas que viraram lenda no folclore brasileiro.
RIO TAPAJÓS
O Rio Tapajós deságua no rio Amazonas e tem cerca de 1.900 km de comprimento, sendo que a maior parte fica localizada no estado do Pará. Aproximadamente 6% das águas da bacia Amazônica são da bacia do rio Tapajós e é possível banhar-se nas águas doces do rio durante o seu passeio à Amazônia.
Então, se for visitar Alter do Chão, não pode deixar de conhecer de perto as belezas do Rio Tapajós, também conhecido como o Caribe brasileiro. A região é cercada por praias que banham o local. Como o cenário da Amazônia muda muito durante o ano, é bom que o viajante saiba que o nível dos rios é que vai dar o tom do passeio.
ONDE FICAR
Existem diferentes opções de hospedagem na Amazônia e a escolha ideal vai depender do que você está procurando para a sua viagem. Os hotéis de selva são excelentes para quem busca por experiências mais imersivas na natureza, além da vista maravilhosa, o local também tem um charme acolhedor que torna a experiência única.
Outra opção são os cruzeiros, chalés e bangalôs, que também proporcionam um clima diferenciado para a sua viagem. Por fim, você também pode optar pelos hotéis convencionais na região. O importante é entender o que cada lugar oferece e quais são suas principais necessidades.
COMO MONTAR UM ROTEIRO IDEAL
Antes de viajar, pesquise por roteiros diferenciados e anote todos os locais e pontos turísticos que mais deseja conhecer. Isso vai te ajudar a visualizar melhor seu plano de viagem e assim conseguirá construir um roteiro perfeito.
Manaus: Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Museu Seringal, Trilhas no Jardim Botânico, banho nas cachoeiras Presidente Figueiredo, passeio encontro das águas rios Negro e Solimões e noite no Teatro Amazonas
Na Floresta Amazônica: Passeio de barco para visita às comunidades ribeirinhas, acampamento na selva, canoagem pelos igarapés e igapós, banho de rio, ida ao Lago do Acajatuba para ver o boto cor-de-rosa e ao Parque Ecológico Janauary - apreciar a vegetação, destaque para a vitória régia.
Conte com a ajuda de especialistas em viagens para o local que você vai visitar.
Que a Amazônia é um lugar absolutamente extraordinário todo mundo sabe, mas o que nem todo mundo sabe é que o Estado oferece uma lista imensa de opções turísticas com vivências diversas, opções de lazer e aventura.
Uma boa dica para quem deseja conhecer esse incrível destino é contar com a ajuda de uma agência de viagem. Aqui, a primeira regra ainda vale, porque é importante que você saiba quais lugares mais deseja conhecer e a partir disso, buscar um roteiro que se encaixe.
IMERSÃO NA NATUREZA E CULTURA LOCAL
O turismo na Amazônia oferece imersão na natureza e cultura local, com atividades como passeios de barco, trilhas guiadas, observação da fauna, visitas a comunidades ribeirinhas e indígenas, e experiências gastronômicas e culturais, sendo Manaus (AM) e Belém (PA) as principais portas de entrada, com destaque para o Encontro das Águas e rios como o Tapajós; é seguro com guias experientes, mas exige atenção às vacinas (Febre Amarela) e pode ser visitada o ano todo, preferindo a estação de seca (janeiro a setembro) para algumas atividades.
O QUE FAZER
Passeios de Barco: Navegue pelos rios, explore ilhas (Anavilhanas, Jaú) e veja o encontro das águas do Rio Negro e Solimões.
Trilhas e Caminhadas: Conheça a floresta de perto com guias, aprenda sobre plantas medicinais e veja árvores gigantes.
Observação de Fauna: Aviste botos, jacarés, araras, macacos e outros animais em seu habitat.
Visitas Culturais: Interaja com comunidades indígenas e ribeirinhas para entender seu modo de vida, artesanato e rituais.
Gastronomia: Experimente a culinária exótica com ingredientes locais.
Atividades Específicas: Pesca de piranha, banhos em igarapés e cachoeiras (Presidente Figueiredo).
Principais portas de entrada: Manaus (AM): Acesso ao Teatro Amazonas, Encontro das Águas e hotéis de selva; Belém (PA): Famosa pelo Mercado Ver-o-Peso; outros: Santarém, Parintins, Tefé, Alter do Chão (Pará).
Guias locais: Essenciais para segurança e experiências autênticas.
Respeito: Caminhe com leveza, escute a floresta e respeite os ciclos naturais e as culturas locais.
Hotéis de Selva (Jungle Lodges): Pousadas em meio à floresta oferecem pernoites e contato profundo com a natureza.
Cruzeiros Fluviais: Expedições pelo Rio Negro e outros rios, com conforto e aventura.
TOUR PELA GASTRONOMIA
Os visitantes podem se deliciar com a tradição da culinária amazônica elaborada por chefs locais em restaurantes regionais e mercados tradicionais da floresta amazônica. Lá, eles servem pratos típicos cuidadosamente elaborados com ingredientes da região como pato no tucupi, tacacá e maniçoba, sem esquecer dos temperos e das especiarias locais. Além disso, o cardápio também conta com iguarias especiais preparadas com peixes do rio, como tambaqui e pirarucu, além de deliciosos e refrescantes sucos naturais e cachaças artesanais feitas a partir de frutas nativas como açaí e cupuaçu.
CARACTERÍSTICA DE CADA TEMPORADA
Janeiro a Junho
O início do ano é marcado por chuvas amenas e a temperatura máxima da região é de 30ºC. O período também é conhecido como “inverno amazônico”. Durante os três primeiros meses o rio ainda está baixo e é possível curtir as praias com mais tranquilidade.
Já o segundo trimestre, entre abril e junho, é a época de cheia, quando os rios estão atingindo os níveis mais altos. Esse período é ideal para quem deseja fazer passeios de barco e observar as belezas da floresta. A vegetação fica com um verde vivo que se estende para os rios e você também consegue observar os animais no entorno do rio e nas copas das árvores.
Julho a Dezembro
Os primeiros meses do segundo semestre são caracterizados pelo clima seco que atinge a região e anunciam o início do verão amazônico. As temperaturas elevadas e a ausência das chuvas faz com que o nível dos rios diminua, chegando ao menor nível nos últimos meses do ano, o que permite que o visitante veja a formação das praias de rio e possa fazer trilhas pela floresta.
Além disso, há também a possibilidade de se hospedar em um hotel de selva, que certamente, é uma das principais acomodações buscadas por quem viaja para a Amazônia.
TRILHAS
Na Amazônia, fazer trilhas na natureza é tão comum como pegar uma praia em cidades à beira mar. Porém, é uma experiência que exige um pouco mais de cuidado e preparação para garantir segurança. Salve estas 4 dicas para ter um passeio inesquecível:
1 - Contrate uma agência ou guia experiente que conheça bem a região, a fauna e a flora.
2 - Use roupas leves, calçados próprios e adequadas ao clima local, aplique protetor solar, repelente e coloque água na mochila.
3 - Escolha uma trilha com grau de dificuldade compatível com o seu condicionamento físico.
4 - Respeite as orientações do guia, siga a trilha marcada, não toque em animais, nem plantas, nem jogue lixo na floresta.
VACINAS NECESSÁRIAS
Antes de viajar para a Amazônia é preciso estar atento às vacinas que são necessárias para imunizar contra doenças tropicais. Saiba quais são as vacinas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda.
Compareça com pelo menos 10 dias de antecedência da sua viagem ao posto de saúde com o seu cartão de vacinas para consultar se as suas doses estão atualizadas.
Febre Amarela.
Febre Tifoide.
Hepatite A.
Hepatite B.
Antitetânica.