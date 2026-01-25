A viagem para a Amazônia é uma experiência única, em um lugar repleto de cenários deslumbrantes e com uma paisagem absolutamente natural. Trata-se de uma viagem inesquecível onde é possível explorar a riqueza da floresta amazônica com a sua biodiversidade inigualável, repleta de animais e plantas raras.

Os amantes da natureza e da aventura têm na Amazônia a oportunidade da descoberta por minuto, numa das maiores florestas úmidas do mundo, com mais de 30 mil espécies de plantas e 6.400 Km de extensão do rio Amazonas, que atravessa vários estados brasileiros e oito países.

A regra é conhecer a Amazônia no seu tempo. Mas, para explorar plenamente a floresta, participar de passeios, visitar comunidades locais, aproveitar a deliciosa e exuberante gastronomia e ainda conseguir apreciar a rica biodiversidade da região é recomendável pelo menos 5 dias de viagem.